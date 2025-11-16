  • Спортс
  • Донован Митчелл о старте сезона «Кливленда»: «Хотелось бы, чтобы наша игра была уже более отлаженной, но это не так. Нам нужно быть лучше»
Донован Митчелл о старте сезона «Кливленда»: «Хотелось бы, чтобы наша игра была уже более отлаженной, но это не так. Нам нужно быть лучше»

Лидер «Кливленда» признал проблемы команды, но выразил уверенность в прогрессе.

В матче с «Мемфисом» Донован Митчелл вновь вытащил «Кливленд», набрав 14 из своих 30 очков в четвертой четверти и обеспечив команде победу со счетом 108:100.

Несмотря на нестабильную игру без Дариуса Гарлэнда, «Кавальерс» (с результатом 9-5) продолжают находить пути к победам, во многом благодаря эффективной атаке Митчелла.

«Мы будем проходить через непростые периоды. Состав постоянно меняется, кто-то выбывает, кто-то возвращается. Происходит столько всего разного. Но мы по-прежнему должны оставаться той самой командой.

К счастью, сегодня мы смогли собраться и действовать слаженно. В решающие моменты мы были на высоте. Думаю, мы смогли преодолеть ментальную усталость и тот ступор, в котором находились.

Мы просто продолжали бороться, снова и снова. Это то, о чем я постоянно говорю. Речь идет о ментальном усилии. И сегодня мы его совершили.

Сыграно всего 14 матчей. Хотелось бы, чтобы наша игра была уже более отлаженной, но это не так. Нам нужно быть лучше. Мы будем строить игру так, как должны. Пока это выглядит не очень красиво. Мы это понимаем. Будем работать и становиться лучше. Все придет, главное – продолжать строить команду», – заявил 29-летний защитник «Кливленда».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Cleveland.com
