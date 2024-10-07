Ламело Болл набрал 18 очков и 7 передач в предсезонном матче с «Никс»

Ламело Болл вернулся на площадку в предсезонных матчах.

Разыгрывающий «Хорнетс» во встрече с «Никс» (109:111) записал на свой счет 18 очков, 4 подбора и 7 передач, а также 1 перехват и 1 блок-шот.

За 19 минут Ламело реализовал 6 из 14 с игры. Болл пропускал концовку сезона-23/24 из-за травмы.