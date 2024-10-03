Чтобы выменять Таунса, «Никс» нашли несколько лазеек в правилах (это стоило им 3 доллара)

Куча ухищрений.

Вчера трейд с участием Карла-Энтони Таунса в «Никс» был проведен официально. И мы, наконец, узнали, почему на его оформление ушло так много времени: его нюансы выглядят невероятно сложно для широкой аудитории и потребовали проявить всю изобретательность от экспертов по коллективному соглашению, работающих в «Нью-Йорке» (это минута славы для эксперта «Никс» Брока Аллера).

Давайте выделим самые интересные подробности.

Окончательные условия сделки таковы.

«Никс» получили форварда Карла-Энтони Таунса (из «Миннесоты», 49,2 млн в сезоне-2024/25, 220,4 млн на 4 года) и права на Джеймса Ннаджи (выбран «Шарлотт» на драфте-2019 под 31-м номером). Принято контрактов на 49,2 млн, отдано контрактов на 49,9 млн .

«Миннесота» получила форварда Джулиуса Рэндла (из «Нью-Йорка», 28,9 млн в сезоне-2024/25, 59,9 млн на два года, опция на второй сезон), защитник Донте Дивинченцо (11,4 млн в сезоне-2024/25, 35,9 млн на 3 года), форварда Кейту Бейтса-Диопа (2,6 млн в сезоне-2024/25). Принято контрактов на 43,0 млн, отдано контрактов на 49,2 млн .

«Шарлотт» получил защитника Чарли Брауна-младшего (7,6 млн на 3 года, гарантирован один год), защитника Дакуана Джеффриса (8,3 млн на 3 года, гарантирован один год), защитника Дуэйна Вашингтона-младшего (7,2 млн на 3 года, гарантирован один год), худший из пиков второго раунда драфта-25 «Денвера» или «Филадельфии» (получен из «Миннесоты»), пик второго раунда драфта-26 «Голден Стэйт» (получен из «Никс»), пик второго раунда драфта-2031 (получен из «Никс». Принято контрактов на 6,8 млн, отдано контрактов на 0,0 млн. Плюс получена сумма из «Никс» в размере 7,2 млн долларов .

1. Нужно понимать, что «Никс» не смогли бы вообще претендовать на Таунса, если бы не готовились к этому обмену загодя – еще с начала лета. Одним из ключевых маневров было включение в сделку по трейду Микэла Бриджеса защитника Шэйка Милтона через сайн-энд-трейд (его подписали на 9 млн и 3 года). Это было сделано уже после договоренности об обмене для того, чтобы отправить в «Нетс» контрактов на большую сумму, чем они приняли (у Бриджеса 23,3 млн, у Бояна Богдановича – 19 млн). Таким хитрым образом «Нью-Йорк» избежал хард-кэпа на уровне первого жесткого потолка (178 млн).

В результате у них появилось дополнительное пространство для маневра до второго потолка (188 млн), который они уже не могли преодолевать. Перед трейдом с «Миннесотой» они не могли добавить контрактов больше, чем на 7,6 млн долларов.

2. Так как оба основных участника сделки – «Никс» и «Миннесота» – превысили потолок зарплат, то они не могли принять больше 100% отдаваемых контрактов. Для этого им понадобилась третья команда, ей и стали «Хорнетс», у которых оставалось 20 млн до налога на роскошь.

3. Для «Миннесоты», самой дорогой команды лиги после «Финикса», все вышло удивительно безмятежно: она отдавала самый большой контракт в обмене (49,2 млн Таунса) и легко могла взять людей на 43 млн из «Никс». Единственная сложность состоит в том, что теперь у «волков» 16 человек в ростере и им нужно сократить его до 15 к началу сезона.

В этом году «волки» экономят всего 6 млн. Однако в перспективе получают финансовую гибкость для формирования новой версии команды вокруг Энтони Эдвардса: в теории Гобер и Рэндл могут стать свободными агентами уже следующим летом (и совершенно точно ими станут летом 2026 года).

4. Джулиус Рэндл получит трейд-бонус в размере 4,13 млн.

5. У «Никс» же было все крайне запутано.

Они принимали 49,2 млн Таунса. Соответственно им нужно было отдать столько же или больше контрактов: так как Рэндл, Дивинченцо и Бейтс-Диоп тянули только на 43 млн , то им нужно было найти еще 6,3 млн .

При этом они не могли:

1. Превышать второй потолок, до него 7,6 млн .

2. Использовать минимальные исключения для сайн-энд-трейда.

3. Задействовать исключительно людей, которые принимали участие в последнем сезоне лиги.

4. Включать в трейд больше одного минимального контракта, так как отдают больше игроков.

По информации инсайдеров окончательная находка «Никс» возмутила офис лиги, так как они нашли несколько обидных лазеек в правилах нового коллективного соглашения.

Они решили ограничение #3 за счет задействования игроков, которых использовали – вероятно, стратегически готовя как раз для этого – в сезоне-2023/24: Джеффрис, Браун и Вашингтон подписали 3-летние соглашения, из которых гарантирован один год и которые будут выкуплены.

Ранее в такие сделки могли включать «мертвые души», новое коллективное соглашение это как бы запретило, но «Никс» заготовили свои «мертвые души» специально для таких случаев. В марте «Нью-Йорк» подписал Дакуана Джеффриса и Мамади Диаките, чтобы засветить их в качестве игроков НБА, а летом сбросил в качестве балласта для оформления сделок с участием Бриджеса и Таунса.

Ограничение #2 и #4 «Никс» обошли за счет откровенной хитрости: контракты этих игроков не считаются минимальными, так как превышают минимальные соглашения ровно на 1 доллар . У всех троих гарантирован только один сезон.

Получилось, что троица мертвецов потянула на 6,8 млн . И здесь еще один шикарнейший штрих: вышло так, что «Никс» избежали ограничения #1 – от второго потолка их отделило всего 800 тысяч. И опять же это было бы невозможно, если бы «Нью-Йорк» не уговорил в начале межсезонье своего новичка Пакома Дадье подписаться на 80% от причитающегося ему новичковского соглашения. Он был единственным игроком драфта, который на это пошел. Его содействие помогло «Никс» сэкономить 904 тысячи долларов и в итоге протиснуться в узкую щель со всеми своими ухищрениями.

На данный момент у «Никс» 12 игроков и 3,6 млн до второго потолка , который они не могут (да и не хотят) преодолевать. Ожидается, что 13-е место – на ветеранский минимум 2,1 млн – останется за Лэндри Шэметом. 14-ю позицию займет кто-то на контракте новичка.

Их платежка в результате обмена увеличилась на 9,4 млн , а налог на роскошь – на 23,8 млн .

По мнению экспертов по деталям коллективного соглашения, «Нью-Йорку» удастся удержаться под вторым потолком (который накладывает ряд существенных ограничений) и в сезоне-2025/26: у них уже гарантированы 194,4 млн на 9 игроков, что оставляет им возможность – в случае если потолок будет на прогнозируемом уровне 207,8 млн – заполнить остальные 5-6 позиций на сумму 13,4 млн.

Таким образом они смогут избежать сопутствующие санкции (у клуба, который трижды за 5 лет превышает второй потолок, драфт-пик автоматически съезжает в конец первого раунда) и пойти ва-банк в сезонах-2026/27 и 2027/28.

После этого уже будет перезагрузка, связанная с истечением контрактов Таунса и Харта, а, возможно, и Брансона с Ануноби (у тех опция игрока).

«Никс» надеются, что собранная ими обойма сделает что-то приятное в выделенное для этого 4-летнее окно.

6. Логика «Шарлотт» в трейде предельно проста. Они приобрели три пика второго раунда за содействие.

При этом их финансовая ситуация никак не меняется: для трейда они использовали исключение среднего уровня, по правилам нового коллективного соглашения им можно оперировать как торговым исключением.

Никто из трех игроков-призраков у них, скорее всего, не задержится: у «Хорнетс» и так полный ростер. Денежная компенсация 7,2 млн как раз рассчитана на то, чтобы заплатить бывшим «Никербокерам» за гарантированные по контрактам первые сезоны .

7. Наиболее примечательна в обмене роль Дуэйна Вашингтона.

Если его коллеги хотя бы формально сохраняли статус свободных агентов, то защитник давным-давно подписался с белградским «Партизаном». Более того, в двух матчах уже начавшегося в Европе сезона он появился в стартовой пятерке.

Однако правила НБА игнорируют соглашения игроков в других чемпионатах, для руководства лиги Вашингтон остался неограниченно свободным агентом. Потому «Никс» условились с самим баскетболистом: это вряд ли было несложно – человеку на карточку прилетело около 2,3 млн долларов , а он лишь поставил подпись под двумя контрактами. Каким-то образом договорились с «Партизаном»: мы знаем, что выкуп обошелся в 850 тысяч долларов , за эту сумму белградцы согласились расторгнуть контракт с игроком, потерять его как минимум на один матч Евролиги (сегодня против «Басконии») и оформить его снова. И получили содействие ФИБА: оттуда сначала прислали письмо о том, что Вашингтон стал свободным агентом, расторгнув соглашение с «Партизаном», а потом – о том, что Вашингтон стал еще раз свободным агентом, расторгнув соглашение с «Шарлотт».

8. Эта сделка была бы невозможна по ходу регулярного сезона . Во-первых, потому что сделки по системе сайн-энд-трейд не разрешены , во-вторых, потому что в межсезонье ростеры расширяются до 21 игрока .

Вероятно, как раз из-за этого «Миннесота» не стала ждать дедлайна на обмены и провернула все еще до начала чемпионата.

«Нью-Йорк» дождался свою звезду: заполучил Таунса. Воспользовались скупостью «Миннесоты»

Фото: Gettyimages /Sarah Stier / Staff, Stacy Revere / Staff, Elsa / Staff; euroleague.com