Джейлен Браун о Джейсоне Тейтуме: «Он невероятно активен и постоянно с командой»

Джейлен Браун отметил исключительную дисциплину Тейтума в период реабилитации.

Форвард «Бостона » Джейлен Браун подчеркнул исключительную вовлеченность Джейсона Тейтума во время его реабилитации после травмы. Браун отметил, что был приятно удивлен, насколько активно Тейтум работает даже вне паркета.

«Он невероятно активен и постоянно с командой. Классно это наблюдать. Джейсон полностью вовлечен. Он был на почти всех вылетах, на большинстве разборов игры

Этот уровень самоотдачи показывает, что ему не терпится вернуться. Многие игроки, понимая, что у них впереди длительный период восстановления, временно психологически дистанцируются от команды. А он был рядом, почти как дополнительный тренер», – поделился 29-летний форвард «Селтикс».