Джейлен Браун о Джейсоне Тейтуме: «Он невероятно активен и постоянно с командой»
Джейлен Браун отметил исключительную дисциплину Тейтума в период реабилитации.
Форвард «Бостона» Джейлен Браун подчеркнул исключительную вовлеченность Джейсона Тейтума во время его реабилитации после травмы. Браун отметил, что был приятно удивлен, насколько активно Тейтум работает даже вне паркета.
«Он невероятно активен и постоянно с командой. Классно это наблюдать. Джейсон полностью вовлечен. Он был на почти всех вылетах, на большинстве разборов игры
Этот уровень самоотдачи показывает, что ему не терпится вернуться. Многие игроки, понимая, что у них впереди длительный период восстановления, временно психологически дистанцируются от команды. А он был рядом, почти как дополнительный тренер», – поделился 29-летний форвард «Селтикс».
