1

Джейлен Браун о Джейсоне Тейтуме: «Он невероятно активен и постоянно с командой»

Джейлен Браун отметил исключительную дисциплину Тейтума в период реабилитации.

Форвард «Бостона» Джейлен Браун подчеркнул исключительную вовлеченность Джейсона Тейтума во время его реабилитации после травмы. Браун отметил, что был приятно удивлен, насколько активно Тейтум работает даже вне паркета.

«Он невероятно активен и постоянно с командой. Классно это наблюдать. Джейсон полностью вовлечен. Он был на почти всех вылетах, на большинстве разборов игры

Этот уровень самоотдачи показывает, что ему не терпится вернуться. Многие игроки, понимая, что у них впереди длительный период восстановления, временно психологически дистанцируются от команды. А он был рядом, почти как дополнительный тренер», – поделился 29-летний форвард «Селтикс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джастина Тарпина в соцсети X
logoБостон
logoДжейсон Тейтум
logoДжейлен Браун
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Трехочковый Кейонте Джорджа на последних секундах второго овертайма принес «Юте» победу над «Чикаго», 35 очков Кевина Дюрэнта позволили «Хьюстону» справиться с «Орландо» (ОТ) и другие результаты
сегодня, 07:40
Джо Маззулла: «Мне не нравится находиться в той позиции, в которой мы сейчас, но я чувствую удовлетворение от процесса»
вчера, 15:11
Кевин Дюрэнт о восстановлении Джейсона Тейтума: «Он выглядит потрясающе»
2 ноября, 13:21
Главные новости
Купер Флэгг вошел в историю НБА, присоединившись к Леброну Джеймсу, Кобе Брайанту и Трэйси Макгрэйди
14 минут назад
НБА. «Денвер» примет «Чикаго», «Кливленд» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
38 минут назад
Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Приятно отдавать кому-то мяч в концовке и быть уверенным, что он забьет»
50 минут назад
Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
сегодня, 16:36
Жорди Фернандес о победе над «Вашингтоном»: «Мы отыграли все четыре четверти вместе. Не все получилось идеально, но я горжусь командой и ее самоотдачей»
сегодня, 15:45
Кейд Каннингем подписал шестилетний контракт с Nike и получит именную модель кроссовок
сегодня, 15:17
Форвард «Вашингтона» Кишон Джордж: «После матча с «Бруклином» у нас была встреча только для игроков, чтобы откровенно все обсудить»
сегодня, 15:05
«Спасибо всем за поддержку, я вернусь еще сильнее». Никола Топич впервые прокомментировал свое состояние после того, как ему поставили диагноз рак яичек
сегодня, 14:49
Дирк Новицки о Николе Йокиче: «При том, что у него нет выдающегося атлетизма, приходится признать: возможно, он лучший игрок мира»
сегодня, 14:25
Данки Данилы Певнева и Джалена Рейнольдса – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 13:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. Женщины. Россия играет второй матч с Венгрией
сегодня, 16:19Live
Адриатическая лига. 28 очков Буги Эллиса помогли «Дубаю» победить ФМП, «Цедевита-Олимпия» играет с «Црвеной Звездой»
сегодня, 16:14Live
Эргин Атаман о восстановлении Матиаса Лессора: «Надеемся, что при необходимости он сможет пройти операцию после окончания сезона»
сегодня, 16:08
Бингэм, Ищенко, Димитриевич, Артис и Вашингтон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:47
Чемпионат Италии. «Тревизо» примет «Виртус»
сегодня, 08:21
«Столько мухлевали и все равно проиграли». Майк Джеймс заработал удаление за нападки на судью и выразил недовольство в соцсетях
сегодня, 12:34
Товарищеский матч. Женщины. Россия уступила Венгрии на выезде
вчера, 21:45
«Мемфис» подписал двухсторонний контракт с Джамайем Мэйшэком и отчислил Пи Джей Холла
вчера, 21:29
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» дома уступил «Монако», «Виллербан» в гостях разобрался с «Лиможем»
вчера, 20:31
Чемпионат Италии. 26 очков Джей Ди Нотэя помогли «Трапани Шарк» обыграть «Милан», «Наполи» дома проиграл «Брешии» и другие результаты
вчера, 20:15