Лука Дончич об интеграции Леброна Джеймса в игру «Лейкерс»: «Леброн все знает. Мы должны просто продолжать играть так, как мы играем»

Дончич уверен, что «Лейкерс» сохранят игровую химию после возвращения Леброна.

Ожидается, что Леброн Джеймс вернется в ближайшие недели, что должно еще больше усилить «Лейкерс ». В то же время есть опасения, что возвращение звезды может повлиять на игровой ритм и химию команды.

После победного матча с «Милуоки» (119:95) Луку Дончича спросили, как команда будет работать над плавной интеграцией Леброна в стартовый состав.

«В основном через общение. Леброн играет в баскетбол уже 23-й сезон и знает о игре все. Думаю, нам просто нужно продолжать играть так, как мы играем. Сегодня каждый на площадке сыграл отлично – соперник сумел набрать всего 34 очка за половину игры, что впечатляет. И нам нужно продолжать в том же духе. Особенно против команд с сильными игроками.

Прежде всего, все решает защита. Когда мы останавливаем соперника у нас открываются все возможности в атаке», – ответил Дончич.