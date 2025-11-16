0

Саша Обрадович: «Джоэл Боломбой вернется к нам где-то в январе»

Главный тренер «Црвены Звезды» назвал сроки возвращения Джоэла Боломбоя.

Главный тренер «Црвены Звезды» Саша Обрадович в интервью порталу Sportal сообщил о предполагаемых сроках возвращения в строй Джоэла Боломбоя. 31-летний форвард получил травму в начале марта 2025 года в матче Евролиги против «Милана» и с тех пор не выходил на площадку.

«Джоэл Боломбой вернется к нам где-то в январе. Нам еще предстоит играть до января, а когда он вернется, ему нужно будет адаптироваться и войти в игровую форму.

Это был долгий перерыв хотя все говорят, что, возможно, он – самый большой профессионал, который у нас здесь когда-либо был, и что не стоит беспокоиться, вернется ли он в оптимальной форме.

Дальше последует адаптация к команде и все остальное, и я надеюсь, что все пройдет гладко. У него огромное желание вернуться и помочь команде.

Я считаю, что его профиль, и как человека, и как игрока, идеально подходит нашей команде. Надеемся, что он вернется здоровым и останется таким», – заявил Обрадович.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportal
