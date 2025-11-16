Коби Уайт дебютирует в сезоне в матче с «Ютой» (Шэмс Чарания)

«Чикаго» рассчитывает на возвращение Коби Уайта в матче с «Ютой».

Атакующий защитник «Чикаго » Коби Уайт , пропустивший начало сезона из-за травмы икры, может наконец-то дебютировать в нынешнем чемпионате. По данным инсайдера ESPN Шэмса Чарании, 25-летний баскетболист готов помочь команде в гостевом матче против «Юты», который состоится 17 ноября.

В прошлом сезоне Коби Уайт установил личный рекорд по результативность, набирая в среднем 20,3 очка за 75 игр. Без одного из своих лидеров «Буллз» начали сезон-2025/26 с 6 победами и 5 поражениями.