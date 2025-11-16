  • Спортс
  Эргин Атаман о Лиге Европы под эгидой НБА: «Если в таких городах, как Париж, Лондон и Манчестер, нет интереса, как тогда можно построить сильную лигу?»
Эргин Атаман о Лиге Европы под эгидой НБА: «Если в таких городах, как Париж, Лондон и Манчестер, нет интереса, как тогда можно построить сильную лигу?»

Эргин Атаман заявил, что без внимания журналистов проект НБА обречен на провал.

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман выразил опасения по поводу европейского проекта НБА, подчеркнув, что интерес СМИ и болельщиков в ключевых городах, таких как Париж, Лондон и Манчестер, имеет решающее значение для сильной лиги.

«Я хочу отметить еще одну вещь. В Евролиге много трансферов игроков, нам стоит подумать и о трансферах журналистов.

Я был в Париже, и на пресс-конференции не было ни одного журналиста. Такого со мной никогда не происходило. То же самое случилось с Педро Мартинесом. Если нет интереса, как вы создадите сильную лигу?

В таких городах, как Париж, Лондон и Манчестер. Если нет интереса в этих городах, как тогда можно построить сильную лигу? Сначала должен быть интерес, а интерес создают журналисты. Им нужно серьезно над этим подумать, потому что это очень опасная ситуация для европейского баскетбола», – заявил Атаман.

«Если «Манчестер Юнайтед» сказал «да», значит, на то есть причины». Джанни Петруччи высказался о перспективах Лиги Европы под эгидой НБА

Источник: Eurohoops
