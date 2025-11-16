Эргин Атаман о Лиге Европы под эгидой НБА: «Если в таких городах, как Париж, Лондон и Манчестер, нет интереса, как тогда можно построить сильную лигу?»

Эргин Атаман заявил, что без внимания журналистов проект НБА обречен на провал.

Главный тренер «Панатинаикоса » Эргин Атаман выразил опасения по поводу европейского проекта НБА , подчеркнув, что интерес СМИ и болельщиков в ключевых городах, таких как Париж, Лондон и Манчестер, имеет решающее значение для сильной лиги.

«Я хочу отметить еще одну вещь. В Евролиге много трансферов игроков, нам стоит подумать и о трансферах журналистов.

Я был в Париже, и на пресс-конференции не было ни одного журналиста. Такого со мной никогда не происходило. То же самое случилось с Педро Мартинесом. Если нет интереса, как вы создадите сильную лигу?

В таких городах, как Париж, Лондон и Манчестер. Если нет интереса в этих городах, как тогда можно построить сильную лигу? Сначала должен быть интерес, а интерес создают журналисты. Им нужно серьезно над этим подумать, потому что это очень опасная ситуация для европейского баскетбола», – заявил Атаман.

