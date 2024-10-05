Бронни Джеймс исполнил блок-шот в стиле отца в предсезонном матче с «Вулвз»
Бронни Джеймс провел удачный отрезок во время матча с «Миннесотой».
Во второй четверти предсезонной встречи с «Тимбервулвз» 55-й номер драфта сперва в стиле отца Леброна Джеймса накрыл соперника сзади, а в следующем владении сделал результативную передачу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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