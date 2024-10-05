Бронни Джеймс исполнил блок-шот в стиле отца в предсезонном матче с «Вулвз»

Бронни Джеймс провел удачный отрезок во время матча с «Миннесотой».

Во второй четверти предсезонной встречи с «Тимбервулвз» 55-й номер драфта сперва в стиле отца Леброна Джеймса накрыл соперника сзади, а в следующем владении сделал результативную передачу.