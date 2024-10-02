Инсайдер Йован Буха: «Не помню, чтобы на тренировках «Лейкерс» была такая позитивная, радостная и оптимистичная энергия»
«Атмосфера в «Лейкерс» как никогда приподнятая. Это мой пятый сезон освещения «Лейкерс» и пятый тренировочный лагерь, и я не помню, чтобы на тренировках «Лейкерс» была такая позитивная, радостная и оптимистичная энергия. Это не преувеличение — это мое честное мнение и оценка того, что я вижу.
Раньше, заходя в спортзал, вы обычно видели, как кто-то выполняет упражнения в медленном темпе, кто-то совершает броски после тренировки. Однако сегодня было очень интенсивно. Это первый день лагеря, так что посмотрим, продолжится ли это.
Музыка играла на полную громкость, а DJ M.I.L. играл в углу, смешивая старый рэп с современными треками. На тренировках НБА обычно играет музыка, но наличие живого диджея во время и после тренировки было приятным штрихом.
Очевидно, что они пытаются создать оптимистичную, высокоинтенсивную среду. Игроки отрабатывали броски и бросали с игровой скоростью, и интенсивность бросков была заметна, особенно когда Леброн, Бронни и Макс Кристи вместе отрабатывали броски», – рассказал инсайдер The Athletic Йован Буха.
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