Леброн и Бронни Джеймсы впервые одновременно вышли на площадку в предсезонном матче НБА
Леброн и Бронни Джеймсы сыграли вместе в НБА.
Лидер «Лейкерс» и его старший сын одновременно вышли на площадку в предсезонной встрече с «Санз» (114:118). Вместе они отыграли 4 минуты и 9 секунд.
В активе Леброна 19 очков (8 из 12 с игры), 5 подборов и 4 передачи, у Бронни 2 подбора и 4 потери при 0 из 1 с игры за 13 минут со скамейки.
Бронни 6 октября исполнилось 20 лет.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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