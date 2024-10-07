Леброн и Бронни Джеймсы впервые одновременно вышли на площадку в предсезонном матче НБА

Леброн и Бронни Джеймсы сыграли вместе в НБА.

Лидер «Лейкерс » и его старший сын одновременно вышли на площадку в предсезонной встрече с «Санз» (114:118). Вместе они отыграли 4 минуты и 9 секунд.

В активе Леброна 19 очков (8 из 12 с игры), 5 подборов и 4 передачи, у Бронни 2 подбора и 4 потери при 0 из 1 с игры за 13 минут со скамейки.

Бронни 6 октября исполнилось 20 лет.