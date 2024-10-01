Фото
0

«Полный восторг». Леброн Джеймс опубликовал фото с медиа-дня с Бронни

Леброн Джеймс поделился впечатлениями от медиа-дня с сыном.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в соцсети фотографию с медиа-дня, на которой он дает совместное интервью с сыном Бронни.

«Полный восторг», – подписал фотографию Джеймс.

Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под 55-м номером на драфте-2024.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Леброна Джеймса
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Баскетбол - фото
logoБронни Джеймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Он сломал мне лицо в мой день рождения». Леброн Джеймс поделился самым ярким воспоминанием о Дикембе Мутомбо
3сегодня, 15:51
Бронни Джеймс: «Каждый день приходится играть против Леброна Джеймса – это очень тяжело»
5сегодня, 15:37
Леброн забавно отреагировал на слова о том, что он самый возрастной игрок НБА
3сегодня, 11:23Видео
Энтони Дэвис: «Все еще не верю, что Бронни в одной команде со своим отцом. За ними так классно наблюдать»
3сегодня, 10:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Бахчешехир» выиграл у «Бешикташ», «Ульм» встречается с «Ховентудом» и другие матчи
19 минут назадLive
Грег Оден: «Если Тимофею Мозгову дали 50 миллионов, я мог легко получить 20»
336 минут назад
Джамал Кроуфорд: «Узнал легенд НБА на фото в офисе Джерри Краузе. Это помогло мне на драфте»
2сегодня, 16:37
Джоэл Эмбиид о Дикембе Мутомбо: «Помимо того, чего он добился на площадке, он был еще лучше за ее пределами»
2сегодня, 16:02
«Он сломал мне лицо в мой день рождения». Леброн Джеймс поделился самым ярким воспоминанием о Дикембе Мутомбо
3сегодня, 15:51
Бронни Джеймс: «Каждый день приходится играть против Леброна Джеймса – это очень тяжело»
5сегодня, 15:37
Джа Морэнт: «Счастливый Джа — страшный Джа»
4сегодня, 15:28
Скотти Пиппен о Дикембе Мутомбо: «Настоящий гигант во всех смыслах»
2сегодня, 15:22
«Не знаю, откуда они взялись». Дариус Гарлэнд опроверг слухи о том, что он хотел обмена из «Кливленда» этим летом
1сегодня, 14:29
Небойша Чович покинул «Црвену Звезду» и возглавил Федерацию баскетбола Сербии
сегодня, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Еще не принял решение». Дэниэл Гэффорд подтвердил контакты с Федерацией баскетбола Словении
2 минуты назад
Тони Тэйлор: «В матче с «Енисеем» УНИКСу необходимо контролировать щит и навязать сопернику свой баскетбол»
15 минут назад
Девон Акун-Перселл избежал серьезной травмы
50 минут назад
Центр уличного баскетбола открылся в Омске
1сегодня, 17:12Фото
Паоло Банкеро о цели на сезон: «Хочу пройти в финал Восточной конференции»
сегодня, 17:01
Андрей Кириленко: «Матчей сборной России в это окно не планируется»
1сегодня, 16:18
Дмитрий Узинский о старте сезона: «Нет предела совершенству»
сегодня, 15:11
«Надеюсь, что мы договоримся». Алперен Шенгюн хочет продлить контракт с «Рокетс»
сегодня, 14:44
Адам Шефтер может заменить Эдриана Воджнаровски
сегодня, 14:35
Клэй Томпсон: «У «Далласа» есть все компоненты для чемпионства»
1сегодня, 13:15