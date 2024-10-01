«Полный восторг». Леброн Джеймс опубликовал фото с медиа-дня с Бронни
Леброн Джеймс поделился впечатлениями от медиа-дня с сыном.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в соцсети фотографию с медиа-дня, на которой он дает совместное интервью с сыном Бронни.
«Полный восторг», – подписал фотографию Джеймс.
Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под 55-м номером на драфте-2024.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Леброна Джеймса
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