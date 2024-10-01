«Полный восторг». Леброн Джеймс опубликовал фото с медиа-дня с Бронни

Леброн Джеймс поделился впечатлениями от медиа-дня с сыном.

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс опубликовал в соцсети фотографию с медиа-дня, на которой он дает совместное интервью с сыном Бронни.

«Полный восторг», – подписал фотографию Джеймс.

Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под 55-м номером на драфте-2024.