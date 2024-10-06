Руди Гобер: «Покажите мне, кто должен был получить награду «Лучший защитник» вместо меня»

Руди Гобер отреагировал на критику по поводу награды «Лучший защитник года».

«Я думаю, что нахожусь на том этапе своей карьеры, когда я знаю, кто я. Мой главный соперник – я сам.

У каждого свой путь. У каждого своя история. Действия говорят гораздо громче слов. Есть поговорка, что если вы хотите достичь цели, нельзя бросать камни в каждую лающую собаку.

Я знаю, что обо мне говорят. Каждый имеет право на свое мнение. Но площадка не лжет. Цифры не лгут. Я буду продолжать фокусироваться на том, чтобы показывать свою лучшую игру, и на всех великих вещах, которые я пытаюсь делать для этого мира всеми возможными способами.

Просто посмотрите на цифры. Манипулирование СМИ и восприятие — это одно. Но посмотрите, кто в прошлом сезоне был в пятерке лучших по защите при размене или при обыгрыше 1 на 1. Посмотрите на цифры. Цифры не лгут. Вот о чем я говорю.

Многие дискредитируют награду «Защитник года». Отлично. Но когда вы это делаете, будьте готовы предоставить доказательства. Будьте готовы предоставить цифры и данные, которые подтвердят вашу точку зрения. Иначе это просто мнение. Покажите мне, кто должен был получить награду в те годы вместо меня. Мне любопытно», — заявил центровой «Миннесоты».