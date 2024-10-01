Виктор Вембаньяма: «Хотелось бы в этом сезоне забить сверху через Руди Гобера, Кавая Ленарда и Джонатана Айзека»
Виктор Вембаньяма назвал игроков, через которых он хочет забить сверху.
«Через лучших защитников будет сложнее всего, так что, конечно, назову своего приятеля Руди Гобера. И, наверное, это будет Кавай Ленард. Я так уважаю игру этих парней в защите, что было бы потрясающе забить через них сверху.
Так что я бы назвал Руди, Кавая и третьего... Джонатана Айзека. Думаю, что Айзек очень недооцененный защитник», – сказал французский центровой «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал CBS Sports
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