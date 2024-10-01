Виктор Вембаньяма: «Хотелось бы в этом сезоне забить сверху через Руди Гобера, Кавая Ленарда и Джонатана Айзека»

Виктор Вембаньяма назвал игроков, через которых он хочет забить сверху.

«Через лучших защитников будет сложнее всего, так что, конечно, назову своего приятеля Руди Гобера . И, наверное, это будет Кавай Ленард . Я так уважаю игру этих парней в защите, что было бы потрясающе забить через них сверху.

Так что я бы назвал Руди, Кавая и третьего... Джонатана Айзека . Думаю, что Айзек очень недооцененный защитник», – сказал французский центровой «Сан-Антонио ».