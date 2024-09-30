Пол Джордж и Руди Гобер возглавили рейтинг Yahoo! Sports лучших третьих опций НБА, Клэй Томпсон на 19-м месте
Yahoo! Sports составил рейтинг лучших третьих опций в атаке НБА .
Первые три места заняли Пол Джордж («Филадельфия»), Руди Гобер («Миннесота») и Кристапс Порзингис («Бостон»).
Перебравшийся летом в «Даллас» Клэй Томпсон на 19-й строчке.
1. Пол Джордж
2. Руди Гобер
4. Чет Холмгрен
5. Десмонд Бэйн
6. Эван Мобли
7. Демар Дерозан
8. Микэл Бриджес
9. Дрэймонд Грин
10. Майлз Тернер
11. Крис Миддлтон
12. Деджонте Мюррэй
13. Фред Ванвлит
14. Брэдли Бил
15. Коби Уайт
16. Джейсон Джонсон
17. Брэндон Миллер
18. Майкл Портер-младший
19. Клэй Томпсон
20. Джейлен Саггс
21. Тайлер Хирро
22. Остин Ривз
23. Ивица Зубац
24. Иммануил Куикли
25. Кэмерон Джонсон
26. Малкольм Брогдон
27. Джереми Сохан
28. Джон Коллинз
29. Джейден Айди
30. Скут Хендерсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
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