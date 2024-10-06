Руди Гобер об обмене Карла-Энтони Таунса: «Идентичность команды не изменится»

Руди Гобер порассуждал об изменениях в «Миннесоте».

Форвард Карл-Энтони Таунс был обменян в «Нью-Йорк ». «Тимбервулвз» заполучили форварда Джулиуса Рэндла и защитника Донте Дивинченцо .

«Думаю, что наша идентичность не изменится. Мы защитная команда. Хотим оставаться лучшими в лиге в этом компоненте. КЭТ – уникальный баскетболист. Нам придется заполнять дыры, оставленные его отсутствием, в том числе с помощью тех, кого получим в обмене. Мы справимся с этим командными усилиями. Будем стараться играть быстрее, больше двигать мяч. Потребуются усилия от всех.

Джулиус Рэндл – очень умный баскетболист с разносторонними навыками. Помогу ему заслонами, освобожу место, облегчу работу. Постараюсь дать ему легкий путь к кольцу. Он знает, как правильно принимать решения. Может находить шутеров на трехочковой линии, когда в защите начинается неразбериха. Может находить «большого», который ему ассистирует. У нас будет целый сезон, чтобы справиться с ошибками и максимизировать наши общие усилия.

Он сам хорошо разбирается в игре. Но если найдется, что ему подсказать, я это сделаю. У нас великолепный тренерский штаб и много парней, которые могут ему помочь», – заключил центровой «Миннесоты».