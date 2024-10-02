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«Награду перестают уважать». Джош Смит считает, что Руди Гобер не заслужил награду «Лучший защитник» в прошлом сезоне

Джош Смит считает, что Руди Гобер незаслуженно получил награду «Лучший защитник».

«Мне кажется, что из-за них эту награду перестают уважать. Ну же, кто голосует?

При всем уважении к Руди Гоберу, он не должен был получить награду в прошлом сезоне. Он делал в два раза меньше блок-шотов, чем Виктор Вембаньяма. По каким критериям они выбирают?» – заявил бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Knuckleheads Podcast
logoДжош Смит
logoНБА
logoРуди Гобер
logoВиктор Вембаньяма
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