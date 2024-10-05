Никола Йокич: «В прошлый раз, когда я сыграл за сборную, мы выиграли чемпионат НБА»
Никола Йокич отметил влияние игры за сборную Сербии на его сезон в НБА.
«В прошлый раз, когда я сыграл за сборную, мы выиграли чемпионат НБА. Может, это что-то значит, может, и нет.
Большинство игроков говорят, что летний турнир помогает оставаться в форме. Я не уверен, правда ли это, но я отлично провел время и чувствую, что стал лучше. Повлияет ли это на мой нынешний баскетбол или нет, кто знает», – сказал сербский центровой «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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