Никола Йокич: «В прошлый раз, когда я сыграл за сборную, мы выиграли чемпионат НБА»

Никола Йокич отметил влияние игры за сборную Сербии на его сезон в НБА.

«В прошлый раз, когда я сыграл за сборную, мы выиграли чемпионат НБА . Может, это что-то значит, может, и нет.

Большинство игроков говорят, что летний турнир помогает оставаться в форме. Я не уверен, правда ли это, но я отлично провел время и чувствую, что стал лучше. Повлияет ли это на мой нынешний баскетбол или нет, кто знает», – сказал сербский центровой «Денвера ».