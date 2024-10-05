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Адам Сильвер о матчах НБА в Сербии или Словении: «Это слишком затратно»

Адам Сильвер высказался о возможности проведения игр НБА в Сербии или Словении.

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о желании Николы Йокича («Денвер») и Луки Дончича («Даллас») организовать предсезонные матчи лиги в Сербии и Словении.

«Это слишком затратно. Я бы сказал, что поскольку проведение матчей требует огромных ресурсов, это почти никогда не имеет финансового смысла как разовое событие. А там, где это имеет смысл, знаете ли, будь то в Мехико, Париже или здесь, в Абу-Даби, это часть долгосрочной инициативы.

Я ценю страсть наших болельщиков и игроков, которые хотят привезти матчи НБА в свои родные города. Это непростая задача. Мы продолжим изучать этот вопрос серьезно.

Просто, к сожалению, организация этих матчей становится все более затратной и требует больше ресурсов. Но я также хочу воздать должное этим замечательным игрокам. И мы знаем, как важно выводить матчи на эти рынки. Что ж, мы продолжим изучать этот вопрос», — сказал комиссионер НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SDNA.gr
logoНБА
logoАдам Сильвер
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
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