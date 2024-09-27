Почему у НБА нет нового лица? Поколение сменилось, а нам так и продают Леброна с Карри

Вместе с золотыми медалями сборная США привезла из Парижа озабоченность, которую тут же принялись артикулировать почти все и на каждом углу. Причина – то, как была, а вернее сказать, благодаря кому, была одержана победа на олимпийском турнире. Случилось это явно усилиями Леброна, Карри и Дюрэнта, представителями не только золотого, но и пенсионного фонда НБА.

На фоне их выдающейся игры и понурого вида, например, Джейсона Тейтума, протирающего лавку, вновь актуализировался вопрос: хоть кто-то из нынешней молодежи имеет намерение принимать эстафету от звезд предыдущего поколения и становится новым «Лицом лиги»?

Потому что пока мы слышали только вот это.

«Чувствую, что это мое право. Могу стать этим человеком. Если мы выиграем чемпионство, мои слова будут более весомы. Но уже сейчас я понимаю, что точно в этом списке. Когда Леброн уйдет в отставку, лицо лиги… тяжело сказать. В случае, если мы выиграем титул, мне определенно будет что сказать по этому поводу. Я точно это знаю», – это слова Джейсона Тейтума, который хоть и выиграл титул, но не получил MVP финала. И в результате самый успешный этап карьеры стал для него источником самого большого стресса: критика за игру в плей-офф, унылое и скандальное выступление на Олимпиаде, низкие места в рейтингах лучших перед новым сезоном….

Пока Тейтум олицетворяет скорее кризис кадров, а его фамилия не является ответом на ранее заданный вопрос.

Что такое «Лицо лиги» и почему это так важно?

Потому что даже самому глобальному и филигранно выстроенному бренду необходимы лица, которыми можно торговать и с которыми себя будут ассоциировать потенциальные покупатели. Необходим образ, афиша, персонаж, аккумулирующий в себе все многообразие ценностей и достоинств лиги. И здесь необходим полный боекомплект четко заданных стандартов, отсутствие одного из которых автоматически ослабляет позиции любого, кто хотя бы мало-мальски претендует на звание «Лица лиги».

Проще говоря, можно сколько угодно завоевывать титулы, демонстрировать умопомрачительную эффективность, считаться лучшим на своей позиции в истории, но если ты не любишь публичность и вместо похода на нью-йоркскую неделю моды предпочитаешь поиграть в настолки, что ж, Тим Данкан составит тебе компанию – он тоже не был лицом лиги. И не только в силу застенчивого характера .

Критериев, которым необходимо соответствовать, хватает, они не всегда объективны и зачастую не зависят напрямую от игрока, но, с другой стороны, и титул почетный, а царская корона, как известно, тяжела во все времена. И чтобы удержать ее на голове, одних лишь побед мало, необходима история, интрига, сюжет, за которым зритель готов с упоением наблюдать еще до появления игрока в НБА.

Прикинем ориентировочный список требований.

История и харизма

Нечто, что способно заставить сопереживать тех, кому баскетбол даже в виде мяча не упал. Баскетбол – это не про пик-н-роллы, баскетбол – это про жизнь.

Игра в данном случае служит сугубо инструментом преодоления жизненных обстоятельств. И чем они тяжелее, чем извилистее путь в НБА – тем лучше. Алкоголизм и самоубийство отца Лэрри Берда. Расизм и мучительное отсутствие уверенности у Мэджика в период выступлений за школьную команду. Впоследствии противостояние этой парочки на уровне университетов и абсолютно разный подход к игре и жизни в разы усилит историю каждого из них и запустит легендарную дуэль, выведшую НБА на уровень не просто спортивной лиги, а эпопеи не уступающей Marvel. О Берде и Мэджике по сей день ставят пьесы, снимают документалки, художественные фильмы и сериалы не потому, что они круто играли в баскетбол, а потому, что их история сама себе кинематографична.

Джордан был одержим идеей превосходства, а его психологический портрет баскетбольного маньяка одновременно восхищал и пугал. Воздушный Ганнибал Лектер баскетбола использовал спортивные площадки, чтобы применять самые страшные пытки к оппонентам, пожирать сердца соперников, а после мочиться на их могилы.

Интеллектуальное превосходство, мультикультурность и эгоцентризм Кобе не достались ему в нагрузку к счастливому детству, он был в одинаковой степени мигрантом-отщепенцем как в Италии, так и после возвращения в США, где ровесники считали его чужеродным телом, не имеющим ничего общего с культурными ценностями черных. Не расизм в чистом виде, но отрицание на уровне племенных дифференциаций.

Леброн – выходец с самых низов, которого, помимо среды, где он вырос, тянул назад груз колоссальных ожиданий со стороны всех, кто его окружал.

Карри не испытывал подобного давления, но отсутствие атлетизма, необходимого для игрока уровня НБА, вкупе с репутацией отпрыска известного игрока, которого буквально воспитывали на площадке, тоже стало ранним испытанием на стрессоустойчивость.

Эти базовые биографические настройки впоследствии только прирастали всевозможными скандалами (Колорадо Кобе), болезнями (Мэджик), принципиальными противостояниями (Джордан против «Пистонс» и всей НБА 90-х), революционным стилем игры (трехочковая революция имени Карри), масштабами не только спортивных достижений (долголетние и астрономическое состояние Леброна).

У любого вида спорта в том или ином виде существует своя аудитория, но одна из задач «Лица лиги» – приумножать ее, привлекать новых зрителей и болельщиков, а сделать это можно только при наличии интересной истории и харизмы у главных действующих лиц.

Раскрученность на ранних стадиях и спонсорство гигантов

Есть бонусная опция «Кто был никем – станет всем» и сценарий, согласно которому аутсайдер рано или поздно берет свое. Но лучше все же не затягивать и брать свое, а заодно и чужое (славу, деньги и внимание) как можно раньше. Сейчас в силу наличия интернета этот параметр, может, слегка потерял свою кредитоспособность, поскольку нам каждый день рассказывают о «следующих Джорданах и Лебронах». Но это не отменяет главного: чем раньше ты попадаешь на радары общественности, тем лучше.

Ровно это мы наблюдаем прямо сейчас, в прямом эфире. Купер Флэгг не сыграл ни единого матча за «Дьюк», а его спонсорское соглашение NIL (1,4 миллиона) – 7-е в списке самых высокооплачиваемых и самое дорогое среди первогодок в любых спортивных дисциплинах по стране. У Флэгга уже есть контракт с New Balance, он успешно провел тренировочный сбор с национальной сборной США, облагородил своим лицом обложки всех значимых спортивных изданий, а недавно еще и очень удачно заявил о себе как о «человеке из народа», сыграв на турнире в Ракер-Парке.

Можно осипшим голосом твердить о том, что все это пока только авансы, которые предстоит оправдать. Но на данном этапе это не столь существенно. Флэгг закладывает базу и весьма солидную. Спонсорство крупных корпораций и медийный капитал – то, что до определенного момента будет поддерживать тебя вне зависимости от результатов. И даже больше.

За примерами далеко ходить не надо. Зайон, заходивший в лигу 5 лет назад как помесь Леброна и Винса Картера, сильно обналичил вклады, сделанные в него на старте? Лишний вес, травмы, полностью пропущенный сезон, пикировки с порнозвездами и фронт-офисом «Пеликанс». Но Джордан продолжает успешно продавать его именные кроссовки, как и его самого в качестве «надежды нового поколения», и в рекламных кампаниях бренда он участвует на тех же правах, что и чемпион НБА Джейсон Тейтум, и лучший снайпер лиги Лука Дончич.

В конечном счете, схема проста: чем раньше привлекаешь к себе внимание, тем раньше обретаешь спонсоров, а в их лице лобби, информационную и финансовую поддержку. «Лицо лиги» – это не только про баскетбол, но и про бизнес, и доминирование в медиа. Давно и успешно доказано Майклом Джеффри Джорданом.

Большой рынок

Сейчас, когда НБА при любом удобном случае бравирует глобализацией, некоторые приуменьшают этот фактор. Дескать, возросший интернациональный контингент болельщиков размывает границы и разницу в доходах на местах: все решают онлайн-просмотры и мерч, реализуемый посредством заказов из других стран.

В действительности это красиво звучит только в контексте все той же глобальной концепции, в реальности доход по-прежнему приносят деньги от абонементов, билетов, мелкой сувенирной продукции на арене, фуд-кортов, парковочных мест и всех ништяков из которых состоит посещение матча среднестатистическим болельщиком. Чем их больше, тем больше доход. Не говоря уже о том, что количество привлеченных на трибуны болельщиков – самый понятный и универсальный способ оценить статус и масштаб звездного игрока. Плюс национальные медиа – это медиа больших рынков, и они гораздо охотнее интересуются «своими»: Леброном, Карри и Джейленом Брансоном, а не Букером, Митчеллом и Халибертоном.

Тут ведь еще не нужно забывать и о вспомогательном факторе, в крупных городах/на больших рынках ты соперничаешь за аудиторию с профессиональными клубами других лиг. Если ты играешь за «Никс», то априори конкурируешь с «Рейнджерс» (НХЛ), «Янкиз» и «Метс» (МЛБ), «Джайентс» и «Джетс» (НФЛ). То же самое касается Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Бостона, Сан-Франциско, Майами. Если ты играешь на большом рынке и делаешь это успешно, ты автоматически демонстрируешь свое умение работать на большую аудиторию. А это весомо. Бренды с большей охотой, размахом и отдачей работают именно на больших рынках. Там больше не только охват, но и качество аудитории, ее разнообразие. А это, по сути, одна из вариаций все той же глобализации. Ни разу не секрет, что «Хит» брали Хайме Хакеса не только из-за его баскетбольных качеств, но и за наличие у защитника мексиканских корней: Флорида – третий из штатов по количеству испаноговорящего населения (4,4 миллиона) после Калифорнии (11 миллионов) и Техаса (9,2).

Чтобы считаться «Лицом лиги», ты должен не просто хорошо играть в баскетбол. Ты обязан делать это перед глазами многомиллионной толпы, перед Спайком Ли и Джеком Николсоном на трибунах, под давлением ожиданий болельщиков и спонсоров, которые заявляют о том, что ты и есть «тот самый уникальный и неповторимый». Выигрывает по-крупному только тот, кто делает крупные ставки. Ты просто не можешь быть «Лицом лиги», играя в вязких болотах Луизианы или среди пыльных равнин Оклахомы. Поэтому о Джейлене Брансоне в Америке пишут и говорят гораздо больше, чем о Шэе Гилджесе-Александере.

Доминирование личное и командное

Именно в таком порядке и обязательно в связке. Если вам это кажется преувеличением, то вспомните, что послужило причиной распада «Лейкерс» начала нулевых. Не лень и лишний вес Шака, не занудство и придирчивость Кобе, а то, что каждый из них оспаривал свое первоочередное право на влияние и вклад в чемпионство. Каждый видел в начале простого уравнения «…= титул» свое имя. Именно это соперничество (вот вам и очередной виток кинематографической истории) и делало их великими игроками, личностями, конкурентами, именно победа в нем сделала Брайанта на определенный период «Лицом лиги».

И как гротескно на этом фоне выглядит Джейсон Тейтум, который – да – стал чемпионом, но при каких обстоятельствах. «Бостон» вприпрыжку добрался до финала по искалеченным травмами соперникам, сам ДжэйТи оказался даже не лучшим игроком в своей команде, а напоследок еще и оконфузился на Олимпиаде.

Важно понять, что претензии на статус «Лица лиги» лишь частично зависят от количества титулов. Если бы было только так, то на логотипе НБА уже давно был изображен Роберт Орри. Не менее, а, пожалуй, даже более, важны обстоятельства и роль игрока в успехах. Кевин Дюрэнт – исключительный снайпер, двукратный чемпион, но своей кочевой карьерой все время как будто избегал даже возможности претендовать на то, чтобы считаться «Лицом лиги». А вот Карри таковым считается вполне обоснованно, и не только потому, что провел всю карьеру в одном клубе, а потому, что самым непосредственным образом влиял на успехи династии «Уорриорз»: в период ее расцвета, на пике и во время явного заката.

Позиция

Здесь не вечерина для старшеклассников, поэтому все высокорослые не проходят автоматом. История показывает, что «большим» игрокам практически невозможно стать «Лицом лиги». Люди охотнее проводят параллели с теми, на кого они хотя бы гипотетически могут походить. Сколько ни тренируйся, ты не станешь Каримом, Шаком или Йокичем.

Это понимают и спонсоры, поэтому крайне редко запускают в серию именные модели «больших» – их невозможно продать. Nike не захотели выпускать именные кроссовки серба и кардинально улучшать выплаты по его новому контракту, поэтому Йокич ушел к китайским производителям 360. Ровно по той де причине никто особо не претендовал на Эмбиида (он сейчас бегает в Sketchers). Даже Шаку с его тягой к шоу и умением работать на публику, если и удалось стать «Лицом лиги», то ненадолго: в конце 90-х народ все еще славил Джордана, в начале нулевых все фанатели от Айверсона и Винса Картера, а чуть позже пришло время Кобе и Леброна.

Зато с продажей таких личностей, как Зайон и Джа Морэнт, нет проблем, поэтому никто не стал разрывать с ними контракты, когда для этого были все предпосылки. Если бы не их человеческие слабости и откровенный инфантилизм, оба могли бы стать некоей отдушиной и надеждой патриотично настроенных фанатов НБА.

К слову, именно последнее обстоятельство на сегодняшний день объясняет…

Почему сейчас так сложно выявить «Лицо лиги»?

Потому что, когда ты смотришь в зеркало, хочется там видеть себя. Или, как минимум, узнаваемое лицо. А что нынче видят американцы в широко разрекламированных на ветках НБА плазменных экранах?

Они видят серба-интроверта, который лениво бьет незыблемые рекорды НБА, выигрывает три титула MVP в течение четырех лет (а по-хорошему должен бы четыре), делает сельский «Денвер» чемпионом, но при этом с куда большим энтузиазмом празднует бронзу своей национальной сборной, сдабривая ее матерными частушками.

Они видят румяного и сдобного словенца – первого белого, выигравшего титул лучшего снайпера лиги за последние 46 лет (в 1978-м брал Пит Маравич). Разыгрывающего, которого называют «Белым Мэджиком», «Реинкарнацией Берда», и про которого живое воплощение всего самого ортодоксального, что есть в американском баскетболе – Аллен Айверсон – говорит, что он «играет, как черный». И словно в подтверждение его слов этот улыбчивый паренек с каждым годом все отчетливее показывает, что помешать взять чемпионство ему могут лишь собственное разгильдяйство и невоздержанность.

Они видят то ли грека, то ли фрика, то ли не пойми кого, который не так давно впаривал бусы туристам в Афинах, а потом в одиночку поднял экономику Милуоки и выиграл для города первый чемпионский титул со времен Карима Абдул-Джаббара.

Они видят нечто инопланетное с французским паспортом и телескопическими руками. Они бы, может, и рады не видеть, но не могут удержаться. И этот долговязый гомункул вальяжным шагом заходит в пятерку самых популярных новичков НБА начиная с сезона-1994/1995 .

Всех их объединяет два очевидных фактора – исключительность и отсутствие принадлежности к американской школе баскетбола. Эти пришлые и про НБА-то говорят без присущего большинству приезжих почтительного тона. Да, дескать, любили-стремились-равнялись на лучших, но среди кумиров называют Спанулиса, Диваца, Бориса Диао, соперничество «Лейкерс» и «Селтикс» обязательно «опошлят» упоминанием «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса», а под конец ляпнут что-то вроде «Hala Madrid». Болельщикам все это нравится, как может нравится нечто новое, диковинное и причудливое, но признать, что эти заморские сувениры по всем параметрам превосходят «100% Made in USA», они не готовы.

И это закономерно чуть более чем полностью.

Лига десятилетиями взращивала культ американского баскетбольного превосходства за счет феноменальности местных дарований. Мэджик и Берд еще на уровне колледжей показали, что доминировать в игре можно по-разному: можно дирижировать невиданным баскетбольным шоу или хладнокровно аннигилировать соперника, одинаково эффективно реализуя трехочковый и припоминая запах шампуня твоей мамы, при этом не воспрещается быть ни черным, ни белым, главное – быть американцем.

Затем было пришествие «Черного Иисуса», властвовавшего на протяжении десятилетия и в 1992-м утвердившего на весь мир грандиозность звездно-полосатого превосходства в лучшей игре с мячом.

Последователи Джордана, не копировавшие, но определенно вдохновлявшиеся им внесли свою лепту: один как практически идентичный, эволюционирующий продолжатель дела «Его Воздушества», второй продолжает погоню за «Призраком» своего кумира и поныне, пусть на него совсем и не похож.

Затем «Лицо лиги» приняло более мягкие, детские черты, в которых даже самые язвительные циники довольно скоро распознали лицо убийцы. Его улыбка и внешняя хрупкость убаюкивали особо недальновидных задолго до того, как он забивал победный издали и своими жестами препровождал соперников ко сну.

Наследие каждого из них покоилось на династийности команд, за которые они выступали. Династия – обязательный фактор, который автоматически популяризирует лигу и заносит лидеров побеждающих команд в реестр исключительных. С 2007-го по 2020-й в каждом финале НБА играли Леброн, Кобе и/или Стеф Карри. На этом отрезке НБА была самой династийной лигой в североамериканском спорте и, как следствие, самой быстро растущей. Вы ведь не думали, что наибольшее количество подписчиков в соцсетях среди всех профессиональных североамериканских лиг – это следствие рекламной рассылки по почте?

«Лейкерс» и «Селтикс» 80-х, «Чикаго» 90-х, «Лейкерс» нулевых, «Хит» десятых, «Уорриорз» второго десятилетия нового века – каждый из этих периодов давал очередной толчок развитию лиги и предварялся обязательным, пусть часто и краткосрочным периодом безвременья. «Пистонс» вместе с потом и кровью нацедили два титула в конце 80-х, «Сперс» отчаянно кололись и цеплялись, начиная с 1999-го и все последующее десятилетие, «Мэверикс» нашли свое счастье в 2011-м – но все эти периоды воспринимались как худшее время для баскетбола, провалы по популярности среди аудитории… Именно династии – то, что закрепляло за их представителями статус исторической крутизны, вводило в принципиально иное измерение.

А сейчас порядок вещей изменился…

Последняя на данный момент династия испустила дух в 2022-м, а в то, что новая народится в ближайшие пару лет, верится с трудом. Новейшая модификация коллективного соглашения вяжет клубы по рукам и ногам, не давая возможность формировать «Большие трио» и прочие разновидности ростеров, позволяющих быстро включаться в чемпионскую гонку. Этот экономический вакуум грозит существенно повлиять на протяженность переходного периода, который ко всему прочему еще усугубляется дефицитом доморощенных игроков, претендующих на то, чтобы стать «Лицом лиги». Есть отдельные персоналии, обладающие отдельными необходимыми качествами, но не наблюдается тех, кто соответствует всем обязательным пунктам.

Уязвимые места просматриваются сразу, необязательно даже прибегать к глубинному бурению.

Джейсон Тейтум – при всех своих регалиях (к 27 годам он пять раз побывал в финале Востока) – откровенно скучный персонаж, который всплывает в новостных лентах сугубо в трех случаях: 1) демонстрирует чудовищную статистику вне зависимости от того, побеждает или проигрывает команда, 2) в который раз заставил всех умилиться, появившись на публике со своим сыном Дьюсом, 3) обзавелся очередной вычурной татуировкой.

Джейсон – славный и позитивный парень, но незатейливая правда заключается в том, что в главных профессиональных успехах Тейтум выглядит как соучастник, а не их творец. И если он не может доказать обратного даже своим болельщикам и одноклубникам, то как он намерен убедить всю лигу? Бывший баскетболист Ричард Джефферсон утверждает, что место Тейтума в «Селтикс» занял бы любой Донован Митчелл и все равно бы привел команду к титулу. Это несомненный идиотизм (самая сильная сторона «Бостона» – в том, что у них нет уязвимостей на своей половине) и тем не менее идиотизм показательный.

Джейлен Браун – человек, который, по мнению некоторых, мешает полноценно раскрыться Тейтуму, а на деле просто лучше делает свою работу. И в этом его главное достоинство и недостаток. У Брауна, как у человека всесторонне развитого, нет желания, а, может, и амбиций, для того, чтобы сосредоточить все свои усилия сугубо в одной области.

Кобе Брайант был абсолютно прав, когда говорил: «Если ты действительно хочешь стать великим, ты не можешь позволить себе роскошь иметь План «Б». План «Б» – отстой. Ты обязан «положить все яйца в одну корзину», чтобы довести себя до той черты, за которой у тебя не будет иных вариантов, кроме как двигаться вперед и становиться лучше». Браун комфортно существует в своем нынешнем амплуа интеллектуала, дегустатора чаев, любителя шахмат и книг, не безразличного к политике.

Когда-то того же Брайанта не принимали из-за его элитарности, в моде были плохие парни вроде Аллена Айверсона, а попытки Кобе быть рэпером и мамкиным головорезом вызывали недоумение. И вот Браун пошел еще дальше: у главного интеллектуала лиги прямо сейчас очень странная репутация, которую пока не очень можно объяснить со стороны. Стивен Эй Смит намекал, что все воспринимают форварда «Селтикс» как отвратительного сноба, что мешает его продвижению. Это все, возможно, домыслы, но факты таковы: Брауна не берут в сборную США, когда туда берут Деррика Уайта, он публично воюет с Nike и с федерацией, сейчас он готовится к сезону тотального возмездия (это после получения MVP финальной серии)…

Энтони Эдвардс после шквала сравнений с Джорданом, прошлогоднего успеха «Миннесоты» и золота Олимпиады кажется чуть ли не главным кандидатом на то, чтобы олицетворять лигу в течение следующих лет 7-10. Только как он будет это делать в снегах «Миннесоты», с которой у него контракт до 2029-го года, решительно неясно. Как и затруднительно оценить его способность показывать свою лучшую игру в ключевые моменты: в финале конференции с «Далласом» самый молодой и дерзкий – неожиданно «устал». Вояж в качестве номинального лидера сборной на чемпионат мира запомнился не только фиаско по результату, но и откровенно неуместными обещаниями порвать всех и вся.

Умение отчебучить что-нибудь эдакое вообще в стиле Эдвардса. Как тут забыть 40 тысяч долларов штрафа за гомофобные высказывания, и последующие утверждения, что он не против, а даже за то, чтобы в команде играли геи. Или скандал с рождением ребенка. Или недавние слова о том, что в 80-х и 90-х, помимо Джордана, в НБА вообще не было атлетичных игроков, за которые его разнесли все ветераны, начиная от Мэджика и заканчивая Гарнеттом.

Можно списать большую часть бесшабашности Энта на возраст (в августе ему исполнилось 23), но если он и впрямь стремиться стать «Лицом лиги», то ему в самое ближайшее время стоит оставить свои ребячливые привычки… и Миннесоту.

Отсутствие явного и очевидного претендента на важный для продвижения лиги пост вынуждает прессу рыскать в пустошах Оклахомы, где обитает скромный канадец Шэй Гилджес-Александер, искать оправдания провинциальным балбесам Морэнту с Уильямсоном или натягивать на глобус Джейлена Брансона, который позавчера съездил на свой первый Матч звезд и показал не очень гламурную эффективность в плей-офф.

А пока медиа потеют, лига от безысходности только и профита для выжимает последние соки из Леброна и Карри.

Эти двое с большим отрывом продолжают оставаться самыми любимыми игроками у нынешней аудитории НБА.

И все еще приносят деньги. На протяжении последних 9 лет первое место в списках самых продаваемых джерси занимали только две фамилии. В этом году это был Карри, на протяжении пяти предыдущих сезонов – Джеймс, а до него три года – снова Карри.

Рынки, которые представляет эта парочка, вцепились в них мертвой хваткой по вполне объяснимым причинам со множество нулей. Так, например, «Чейз Центр» с момента открытия в 2019-м сгенерировал прибыли на 4,2 миллиарда, 48,7% из которых приходится на долю спортивных мероприятий с участием «Уорриорз», и только потом идут концерты, социальные активности, стенд-ап выступления, всевозможные ярмарки и так далее.

О том, насколько значим Леброн для экономики «Лейкерс», говорит хотя бы то, что клуб готов удовлетворять любые «пожелания» ветерана. Какими бы астрономическими ни были эти цифры, можно не сомневаться, что они кратно возрастут, как только будет объявлена прощальная гастроль Джеймса. Уверен, тема потянет на отдельный цикл передач канала РБК.

И Чарльзу Баркли только и остается, что возмущаться: почему все на телевидении только и делают, что говорят о «Лейкерс» и «Голден Стэйт», о командах, которые давно ни на что и близко не претендуют да и не будут.

Да вот поэтому.

Итогом этому противоречивому и явно болезненному для лиги периоду служит интересный парадокс.

НБА напоролась на то, за что боролась

Лига, историческим базисом которой на протяжении долгих лет был культ собственного превосходства над всем остальным миром, со сменой вектора на глобализацию и международный рынок пришла к очевидному взаимоисключающему противоречию. На сегодня ее лучшими игроками и четко выраженными претендентами на то, чтобы стать «Лицом лиги», являются сплошь иностранцы. При этом и в сознании американских болельщиков, и в гроссбухах бухгалтеров лиги фигурирует прописная истина о том, что «Лицом лиги» должен и может быть только американец.

Для болельщиков это не только имиджевый вопрос: бейсбол оккупировали японцы, кубинцы и пуэрториканцы, хоккей всегда был вотчиной канадцев, если сейчас профукать еще и баскетбол, то по-настоящему американской лигой останется только НФЛ, сезон в которой самый короткий. Наблюдение за многочисленными экспертами (вроде Стивена Эй Смита, Гилберта Аренаса, Кендрика Перкинса) очень хорошо дает осознать то, что, видимо, можно экстраполировать и на всю их аудиторию: им тяжело воспринимать лигу, в которой на первых ролях не были бы «братишки», это просто не укладывается в голове.

Для НБА это не менее трепетный и куда более практичный вопрос.

«Лицом лиги» может быть лишь американец, потому что только его готовы и могут продвигать с полной отдачей, на него готова ориентироваться молодежь, финансовый фундамент «международной» лиги все равно закладывается внутри страны. Даже сейчас режет слух, когда приходящие в лигу новички называют своими кумирами Пола Джорджа, Расселла Уэстбрука, Джеймса Хардена, а на вопрос о месте европейских игроков в иерархии НБА отделываются дежурным «да, бро умеет стучать мячом в пол». И это не следствие личных преференцией, это от безысходности и нежелания признавать очевидное.

Лига вроде бы стремится уравнять всех и дать шанс каждому проявить себя за счет финансовых регуляторов, но вместе с тем обнуляет возможность создания команд-династий. Порыв, до определенной степени благородный, но только усугубляющий проблему. Йокич, Дончич, Шэй, Яннис и (уже скоро) Вемби настолько превосходят остальных звезд, что это заметно даже если смотреть баскетбол с закрытыми глазами, повернувшись к экрану спиной. Сломить их сопротивление кооперативом американских звезд (посредством какого-нибудь там «Решения» с объединением лучших игроков поколения) не получается из-за регламента нового соглашения, а индивидуальности, умений, харизмы и масштаба, способных свернуть горы и шеи европейцев в одиночку, попросту нет. Ну, нет.

И тут мы упираемся в дуализм мнений.

С одной стороны, это плохо, потому что мешает продавать уникальную лигу, которую некогда запустили Мэджик и Берд, затем Джордан популяризировал в мировых масштабах, а Леброн вместе с Карри катапультировали куда-то в космос.

С другой, у нас есть хороший шанс наблюдать, чего стоит эта ваша НБА без проамериканского лобби, видеть реальный уровень всех этих «следующих единственных и неповторимых, избранных и золотых» на фоне элитных европейских игроков, воспитанных в иной среде и системе. И разница в классе настолько разительна, что СМИ вынуждены уходить в лютейшую пропаганду того же Эдвардса, абсурдность которой очевидна и им самим, и действующим игрокам.

Пока что ясно одно: сиюминутного решения у этой проблемы нет. Остается только ждать, а чтобы не терять время понапрасну, пресса с каждым днем все чаще и звонче упоминает имя Купера Флэгга, реальный уровень которого на фоне игроков НБА нам еще предстоит понять через год-два. Другой вопрос – каким к тому моменту предстанет, скажем, Вембаньяма.

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw, Gregory Shamus, Ethan Miller, David Berding, Adam Glanzman, Carmen Mandato, Michael Reaves, Rob Carr, Christian Petersen, Jason Miller, Robert Laberge, Harry How