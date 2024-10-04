Гилберт Аренас: «Если бы НБА хотела сделать Джейсона Тейтума лицом лиги, она дала бы ему награды»
Гилберт Аренас порассуждал о карьере Джейсона Тейтума.
Бывший баскетболист объяснил, почему считает, что форвард «Бостона» не станет лицом НБА.
«Если бы НБА хотела, чтобы он стал лицом лиги, она просто дала бы ему награды. Ряд экспертов на телевидении жестко критиковали его. Это не похоже на лицо НБА. Когда ты близок к этому статусу, тебя начинают оправдывать.
Когда Никола Йокич в очередной раз побеждал в гонке за MVP, а они хотели дать награду Джоэлу Эмбииду, как это произошло? Йокич побеждает, но за одну ночь продвигается тезис – «Эмбиид лучший игрок в истории». Когда НБА хочет, чтобы ты взял награду, нет никаких сомнений.
Но в их планах на лицо лиги Тейтум не прописан», – заключил Аренас на своем подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости