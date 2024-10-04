Гилберт Аренас: «Если бы НБА хотела сделать Джейсона Тейтума лицом лиги, она дала бы ему награды»

Гилберт Аренас порассуждал о карьере Джейсона Тейтума.

Бывший баскетболист объяснил, почему считает, что форвард «Бостона » не станет лицом НБА.

«Если бы НБА хотела, чтобы он стал лицом лиги, она просто дала бы ему награды. Ряд экспертов на телевидении жестко критиковали его. Это не похоже на лицо НБА. Когда ты близок к этому статусу, тебя начинают оправдывать.

Когда Никола Йокич в очередной раз побеждал в гонке за MVP, а они хотели дать награду Джоэлу Эмбииду , как это произошло? Йокич побеждает, но за одну ночь продвигается тезис – «Эмбиид лучший игрок в истории». Когда НБА хочет, чтобы ты взял награду, нет никаких сомнений.

Но в их планах на лицо лиги Тейтум не прописан», – заключил Аренас на своем подкасте.