«Он помогает развивать Евролигу». Никола Йокич поблагодарил Димитриса Яннакопулоса за теплые слова в свой адрес
Никола Йокич прокомментировал недавние слова владельца «Панатинаикоса».
Димитрис Яннакопулос назвал центрового «Денвера» своим любимым игроком и сообщил, что Йокич заставил его снова смотреть НБА и мечтать о его подписании.
«Спасибо, это потрясающие слова. Я стараюсь по возможности следить за Евролигой. Разумеется, они победили в прошлом году, поздравляю с этим. Он помогает расширить интерес к турниру в прессе. Отлично способствует развитию Евролиги», – заключил сербский центровой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SDNA
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