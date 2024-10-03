«Он помогает развивать Евролигу». Никола Йокич поблагодарил Димитриса Яннакопулоса за теплые слова в свой адрес

Никола Йокич прокомментировал недавние слова владельца «Панатинаикоса».

Димитрис Яннакопулос назвал центрового «Денвера» своим любимым игроком и сообщил, что Йокич заставил его снова смотреть НБА и мечтать о его подписании.

«Спасибо, это потрясающие слова. Я стараюсь по возможности следить за Евролигой. Разумеется, они победили в прошлом году, поздравляю с этим. Он помогает расширить интерес к турниру в прессе. Отлично способствует развитию Евролиги», – заключил сербский центровой.