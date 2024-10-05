Бронни Джеймс: «Джей Джей Редик – отличный тренер. Атмосфера в «Лейкерс» стала лучше по сравнению с прошлым годом»

Бронни Джеймс рассказал о первых впечатлениях о тренере Джей Джей Редике.

«Он отличный тренер.

В тренировочном лагере потрясающая атмосфера. Мне кажется, что атмосфера стала лучше по сравнению с тем, что было в прошлом году, судя по тому, что я слышал», – сказал новичок «Лейкерс ».