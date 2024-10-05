Бронни Джеймс перед первым предсезонным матчем: «Конечно же, я нервничаю»
Бронни Джеймс рассказал о своем состоянии перед первым предсезонным матчем.
«Лейкерс» Бронни Джеймса открывают предсезонку встречей с «Вулвз». Ранее сын Леброна Джеймса играл за «озерников» только в Летней лиге.
«Конечно же, я нервничаю, волнение есть.
Причины на то есть, их много. Но мне очень интересно выйти на площадку и учиться у людей, играющих рядом мной. И если у меня появится шанс продемонстрировать свой баскетбол, то я сделаю это наилучшим образом», – заявил 55-й номер драфта-2024.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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