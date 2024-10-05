Бронни Джеймс набрал 2 очка и 3 блок-шота в первом предсезонном матче за «Лейкерс»

Бронни Джеймс дебютировал за «Лейкерс» в предсезонных матчах.

Во встрече с «Миннесотой» (107:124) 55-й номер драфта набрал 2 очка, 1 подбор, 1 передачу и 3 блок-шота.

За 16 минут со скамейки защитник реализовал 1 из 6 с игры и допустил 1 потерю.