Бронни Джеймс набрал 2 очка и 3 блок-шота в первом предсезонном матче за «Лейкерс»
Бронни Джеймс дебютировал за «Лейкерс» в предсезонных матчах.
Во встрече с «Миннесотой» (107:124) 55-й номер драфта набрал 2 очка, 1 подбор, 1 передачу и 3 блок-шота.
За 16 минут со скамейки защитник реализовал 1 из 6 с игры и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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