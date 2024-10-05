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Джей Джей Редик: «Бронни заслужил минуты отличной работой в лагере. Мы очень довольны его прогрессом»

Джей Джей Редик оценил дебют Бронни Джеймса за «Лейкерс».

В предсезонной встрече с «Миннесотой» (107:124) 55-й номер драфта набрал 2 очка, 1 подбор, 1 передачу и 3 блок-шота.

«Перед игрой мы с ребятами из тренерского штаба обсуждали нашу ротацию, и мы говорили о Бронни. Дело в том, что у него было несколько по-настоящему хороших дней в августе и сентябре. И сейчас он выдал три отличных дня уже на этой неделе. Мы очень довольны его прогрессом.

Бронни может делать некоторые вещи в защите, которые при его габаритах просто уникальны. Считаю, что он может стать сильным защитником, разрушителем. И это проявилось на площадке. В атаке он все еще пытается разобраться, кто он. И это работа нашей программы развития игроков – развивать его, направлять.

Его очень легко тренировать. Душевный парень. И его отличает отличная энергия. Мне нравится находиться рядом с ним. Я болею за него. Он хороший игрок, и мы рады иметь его в нашей программе», – заявил главный тренер «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
предсезонные матчи
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