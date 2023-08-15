«Финикс» в первом предсезонном матче сыграет с «Детройтом» Монти Уильямса

Опубликовано расписание предсезонных матчей « ».

В первой предсезонной встрече «Санз» сыграют с « » , который руководил командой несколько последних лет и был уволен после сезона-22/23.

Игра состоится 8 октября в Детройте.

Также «Финикс» сыграет с « » (10 октября), «Портлендом» (12 и 16 октября) и « » (19 октября).

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