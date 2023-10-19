НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграют с «Финиксом», «Клипперс» примут «Денвер» и другие встречи

В четверг, 19 октября, в НБА пройдут шесть предсезонных матчей.

« » сыграют с « » в Палм-Спрингс, Калифорния. « » примут действующего чемпиона « ».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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