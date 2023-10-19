НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграют с «Финиксом», «Клипперс» примут «Денвер» и другие встречи

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В четверг, 19 октября, в НБА пройдут шесть предсезонных матчей.

«Лейкерс» сыграют с «Финиксом» в Палм-Спрингс, Калифорния. «Клипперс» примут действующего чемпиона «Денвер».

НБА

Предсезонные матчи

Шарлотт – Бостон
Дата проведения
20 октября, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Чикаго – Миннесота
Дата проведения
20 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Детройт
Дата проведения
20 октября, 03.00, «Bank of Oklahoma Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Финикс
Дата проведения
20 октября, 05.00, «Acrisure Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Юта
Дата проведения
20 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Клипперс – Денвер
Дата проведения
20 октября, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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