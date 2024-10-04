«Другой уровень радости». Бронни Джеймс забросил 3-очковый через Леброна на тренировке. Игроки «Лейкерс» бурно отреагировали на попадание

Бронни Джеймс забросил 3-очковый через Леброна Джеймса на тренировке.

Как рассказал Энтони Дэвис , игроки «Лейкерс » бурно отреагировали на попадание и демонстративно поддержали молодого баскетболиста.

По словам бигмена, 39-летний Джеймс завелся и в следующем владении «разделался с кем-то» на чужой половине площадки.

«Для меня большая честь быть здесь и быть свидетелем этого... Для самого Леброна это имеет гигантское значение. Это нечто новое, другой уровень радости», – констатировал Дэвис.