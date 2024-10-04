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«Лейкерс» намерены задействовать Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в первых предсезонных матчах

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис будет задействованы на старте предсезонных матчей.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик не уточнил, какое игровое время звезды команды получат во встречах с «Миннесотой» в пятницу и «Финиксом» в воскресенье.

«Мы еще обсуждаем этот вопрос», – отметил 40-летний специалист.

Джеймс и Дэвис в августе в составе сборной США приняли участие в олимпийском турнире.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
предсезонные матчи
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