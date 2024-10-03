Леброн Джеймс поддерживает Джей Джей Редика как тренера, который будет сопровождать карьеру его сына
Леброн Джеймс поделился мыслями о найме Джей Джей Редика.
По словам инсайдера Дэйва Макменамина, Леброн Джеймс не вмешивался в процесс найма главного тренера «Лейкерс», но поддерживает его. Звездный форвард считает, что Редик сможет руководить командой еще долгое время после завершения его выступления, сопровождая начальный этап карьеры его сына.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
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