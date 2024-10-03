Леброн Джеймс поддерживает Джей Джей Редика как тренера, который будет сопровождать карьеру его сына

Леброн Джеймс поделился мыслями о найме Джей Джей Редика.

По словам инсайдера Дэйва Макменамина, Леброн Джеймс не вмешивался в процесс найма главного тренера «Лейкерс », но поддерживает его. Звездный форвард считает, что Редик сможет руководить командой еще долгое время после завершения его выступления, сопровождая начальный этап карьеры его сына.