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Энтони Дэвис: «Мы одобряем выход Леброна и Бронни Джеймсов на паркет вместе. Было здорово наблюдать за ними на тренировке»

Энтони Дэвис прокомментировал участие Бронни Джеймса в тренировочном лагере.

«Было здорово понаблюдать за Леброном и Бронни Джеймсами на тренировке.

Сегодня Бронни забросил трехочковый через отца. Они начали обмениваться подколками. Леброн выпустил пар на ком-то другом в атаке, забросил двухочковый. Бронни положил еще одну «трешку» через Остина Ривза. Леброн сразу потребовал мяч себе.

Они не сыграны как партнеры, но зато присутствует высокая соревновательная мотивация. И нам это нравится. Им важно вместе выходить на паркет. Мы это одобряем. Будет еще лучше, когда они окажутся на одной стороне. Начнут навешивать друг на друга. Здорово все это наблюдать», – признался форвард «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spectrum SportsNet в сети X
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