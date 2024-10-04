«Торонто» представил фиолетовый комплект формы
«Торонто» показал один из комплектов формы на новый сезон.
«Рэпторс», которые отпразднуют 30-летие клуба, проведут часть матчей в фиолетовой форме.
В похожем комплекте играла знаменитая команда «Торонто» с Винсом Картером и Трэйси Макгрэйди в составе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Торонто»
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