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«Торонто» представил фиолетовый комплект формы

«Торонто» показал один из комплектов формы на новый сезон.

«Рэпторс», которые отпразднуют 30-летие клуба, проведут часть матчей в фиолетовой форме.

В похожем комплекте играла знаменитая команда «Торонто» с Винсом Картером и Трэйси Макгрэйди в составе.

Фото: соцсети «Торонто»

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Торонто»
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