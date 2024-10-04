«Торонто» представил фиолетовый комплект формы

«Торонто» показал один из комплектов формы на новый сезон.

«Рэпторс», которые отпразднуют 30-летие клуба, проведут часть матчей в фиолетовой форме. В похожем комплекте играла знаменитая команда «Торонто» с Винсом Картером и Трэйси Макгрэйди в составе. Фото : соцсети «Торонто »