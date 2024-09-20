В Сеть слили изображения «городских» комплектов формы команд НБА на сезон-24/25. «Денвер» намекнул, что это достоверная информация
В Сети появились изображения новых комплектов формы команд НБА.
Лига обычно представляет форму City Edition в ноябре, но в этом году она неофициально появилась в Сети раньше привычного срока.
Фото: Elden Monitors
«Денвер» в своем аккаунте в соцсетях намекнул, что это достоверная информация.
«Наггетс» выложили фотографию, на которой видна часть новой майки, совпадающей с той, что была слита в Интернет: «Сливы могут быть правдой».
Фото: соцсети «Денвера»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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