В Сеть слили изображения «городских» комплектов формы команд НБА на сезон-24/25. «Денвер» намекнул, что это достоверная информация

В Сети появились изображения новых комплектов формы команд НБА.

Лига обычно представляет форму City Edition в ноябре, но в этом году она неофициально появилась в Сети раньше привычного срока.

Фото: Elden Monitors

«Денвер» в своем аккаунте в соцсетях намекнул, что это достоверная информация.

«Наггетс» выложили фотографию, на которой видна часть новой майки, совпадающей с той, что была слита в Интернет: «Сливы могут быть правдой».

Фото: соцсети «Денвера»