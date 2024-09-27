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«Портленд» проведет сезон-24/25 с нашивкой на майках в память о Билле Уолтоне

«Блэйзерс» почтят память великого центрового Билла Уолтона.

«Портленд» проведет сезон-24/25 с нашивкой на игровых майках в память о легендарном баскетболисте, который провел за клуб 5 сезонов и стал с ним чемпионом НБА в 1977 году.

Уолтон умер 27 мая в возрасте 71 года, ранее у него был обнаружен рак.

9 марта в день матча с «Пистонс» клуб из Орегона проведет серию мероприятий в честь Уолтона.

Соцсети «Портленда»

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Портленда»
logoПортленд
logoНБА
Баскетбол - фото
logoБилл Уолтон
игровая форма
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