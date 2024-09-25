«Уорриорз» представили «классический» комплект формы на сезон-24/25
«Уорриорз» представили один из комплектов формы на сезон-24/25.
«Классический» вариант вдохновлен формой, которую команда использовала в 40-е и 50-е годы, когда организация базировалась в Филадельфии.
Соцсети «Уорриорз»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
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