Бруну Фернанду официально перешел в «Партизан»

«Партизан» успешно завершил переговоры с Бруну Фернанду.

Клуб официально объявил о подписании контракта с 27-летним центровым. Фернанду начал этот сезон в мадридском «Реале», однако не смог получить стабильное игровое время под руководством тренера Серджо Скариоло.

27-летний баскетболист, ранее выступавший в НБА за «Атланту», «Хьюстон» и «Торонто», получит новый шанс проявить себя в европейском баскетболе.

В прошлом сезоне Евролиги Фернанду провел 12 матчей за мадридский «Реал», набирая в среднем 5 очков и 3 подбора за 14 минут на площадке.