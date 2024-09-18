В Сети появились изображения «городских» комплектов формы команд НБА на сезон-24/25
В Сети появились изображения новых комплектов формы команд НБА.
Лига обычно представляет форму City Edition в ноябре, но в этом году она неофициально появилась в Сети раньше привычного срока.
В прошлом сезоне «городские» комплекты использовались во время внутрисезонного турнира.
Nice Kicks
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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