Саша Обрадович о травмах Калатеса и Коркмаза: «Монако» нужно вернуться на рынок и найти кого-то»
Саша Обрадович заявил, что «Монако» требуется усиление состава.
Разыгрывающий Ник Калатес выбыл на несколько недель, форвард Фуркан Коркмаз получил травму ноги в победном матче Евролиги с «Миланом» в четверг.
«Нам нужно усилиться. Калатес вернется, но сейчас у нас проблемы. «Монако» нужно вернуться на рынок и найти кого-то. Очевидно, что нам нужен некто, способный играть в задней линии, комбо-гард», – сказал главный тренер «Монако».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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