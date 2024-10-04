Саша Обрадович о травмах Калатеса и Коркмаза: «Монако» нужно вернуться на рынок и найти кого-то»

Саша Обрадович заявил, что «Монако» требуется усиление состава.

Разыгрывающий Ник Калатес выбыл на несколько недель, форвард Фуркан Коркмаз получил травму ноги в победном матче Евролиги с «Миланом» в четверг.

«Нам нужно усилиться. Калатес вернется, но сейчас у нас проблемы. «Монако» нужно вернуться на рынок и найти кого-то. Очевидно, что нам нужен некто, способный играть в задней линии, комбо-гард», – сказал главный тренер «Монако ».