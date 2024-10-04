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Саша Обрадович о травмах Калатеса и Коркмаза: «Монако» нужно вернуться на рынок и найти кого-то»

Саша Обрадович заявил, что «Монако» требуется усиление состава.

Разыгрывающий Ник Калатес выбыл на несколько недель, форвард Фуркан Коркмаз получил травму ноги в победном матче Евролиги с «Миланом» в четверг.

«Нам нужно усилиться. Калатес вернется, но сейчас у нас проблемы. «Монако» нужно вернуться на рынок и найти кого-то. Очевидно, что нам нужен некто, способный играть в задней линии, комбо-гард», – сказал главный тренер «Монако».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
травмы
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logoСаша Обрадович
logoчемпионат Франции
logoНик Калатес
logoФуркан Коркмаз
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