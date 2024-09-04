Ник Калатес: «Задача «Монако» – выйти в «Финал четырех» Евролиги»

Ник Калатес назвал цель «Монако» в новом сезоне Евролиги

«У нас опытная команда, в которой собраны игроки высочайшего уровня, при этом хватает и молодых ребят, которые привносят энергию и страсть. Задача «Монако» – выйти в «Финал четырех». А если ты осуществляешь это, то дальше уже может случиться что угодно», – сказал разыгрывающий «Монако ».

В прошлом сезоне Калатес играл в «Финале четырех» вместе с «Фенербахче».