«Это было неожиданно». Джон Браун отреагировал на новость о прекращении сотрудничества с «Монако»

Лучший защитный игрок прошлого чемпионата Франции Джон Браун покинул «Монако».

Американский форвард (32 года, 203 см) восстанавливается после травмы плеча и не сможет играть до января 2025 года.

Браун стал лучшим игроком оборонительного плана чемпионата Франции прошлого года. Форвард набирал 5,4 очка и 2,8 подбора в среднем.

«Руководство клуба решило поддержать игрока, позволив ему продолжить восстановление с медицинским штабом команды, чтобы добиться выздоровления и возвращения оптимальной формы в кратчайший срок», – сообщил пресс-релиз.

«Монако » написал о расставании с баскетболистом в соцсетях. Браун отреагировал на заявление комментарием: «Это было неожиданно».