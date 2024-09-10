«Это было неожиданно». Джон Браун отреагировал на новость о прекращении сотрудничества с «Монако»
Лучший защитный игрок прошлого чемпионата Франции Джон Браун покинул «Монако».
Американский форвард (32 года, 203 см) восстанавливается после травмы плеча и не сможет играть до января 2025 года.
Браун стал лучшим игроком оборонительного плана чемпионата Франции прошлого года. Форвард набирал 5,4 очка и 2,8 подбора в среднем.
«Руководство клуба решило поддержать игрока, позволив ему продолжить восстановление с медицинским штабом команды, чтобы добиться выздоровления и возвращения оптимальной формы в кратчайший срок», – сообщил пресс-релиз.
«Монако» написал о расставании с баскетболистом в соцсетях. Браун отреагировал на заявление комментарием: «Это было неожиданно».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
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