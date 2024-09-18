Саша Обрадович: «Почти все клубы Евролиги увеличили вложения в команды. Лига будет значительно сильнее»
Саша Обрадович недоволен готовностью «Монако».
«Почти все клубы Евролиги увеличили вложения в команды этим летом. Лига будет значительно сильнее в этом году. Нашей задачей будет сохранение уровня, которого мы достигли в последнее время. Задача усложнится и в французском чемпионате, в котором теперь три участника Евролиги.
Интересный сезон. Честно говоря, я не слишком доволен подготовительным периодом. Количество вопросов только росло. Травмы и Олимпиада усложнили тренировки. Мы все еще не имеем окончательного понимания нашей ротации на сезон», – заявил главный тренер «Монако».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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