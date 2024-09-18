Саша Обрадович: «Почти все клубы Евролиги увеличили вложения в команды. Лига будет значительно сильнее»

Саша Обрадович недоволен готовностью «Монако».

«Почти все клубы Евролиги увеличили вложения в команды этим летом. Лига будет значительно сильнее в этом году. Нашей задачей будет сохранение уровня, которого мы достигли в последнее время. Задача усложнится и в французском чемпионате, в котором теперь три участника Евролиги.

Интересный сезон. Честно говоря, я не слишком доволен подготовительным периодом. Количество вопросов только росло. Травмы и Олимпиада усложнили тренировки. Мы все еще не имеем окончательного понимания нашей ротации на сезон», – заявил главный тренер «Монако».