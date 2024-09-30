«Монако» потерял Ника Калатеса на 3-4 недели из-за травмы колена

Ник Калатес выбыл из строя на 3-4 недели.

35-летний разыгрывающий «Монако » получил травму колена.

В дебютном матче за клуб в рамках чемпионата Франции греческий ветеран набрал 5 очков, 7 подборов и 4 передачи.