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«Монако» потерял Ника Калатеса на 3-4 недели из-за травмы колена

Ник Калатес выбыл из строя на 3-4 недели.

35-летний разыгрывающий «Монако» получил травму колена.

В дебютном матче за клуб в рамках чемпионата Франции греческий ветеран набрал 5 очков, 7 подборов и 4 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Монако»
травмы
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