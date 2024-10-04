Джоэл Эмбиид: «Это будет непросто, но я собираюсь прислушиваться к советам снижать нагрузку по ходу сезона»

Джоэл Эмбиид собирается распределить силы на весь сезон.

Центровой «Сиксерс» отметил, что ему вряд ли понравятся напоминания медицинского персонала о необходимости следить за уровнем общей нагрузки, но он понимает, что это правильное решение для достижения его цели подойти в здоровом виде к плей-офф.

«Это будет тяжело.

Ребята из нашего штаба знают, что им надо будет ударить меня, дать мне пощечину, отобрать у меня личные вещи, чтобы не пустить на площадку, и им придется это делать (улыбается). Я могу злиться, могу ругаться, но мы работаем вместе уже много лет. Смотрю на общую картину, понимаю, что я всегда слушал их, но теперь мне придется делать это еще чаще», – заявил лидер «76-х», которому в марте исполнилось 30 лет.