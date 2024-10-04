Джоэл Эмбиид: «Это будет непросто, но я собираюсь прислушиваться к советам снижать нагрузку по ходу сезона»
Джоэл Эмбиид собирается распределить силы на весь сезон.
Центровой «Сиксерс» отметил, что ему вряд ли понравятся напоминания медицинского персонала о необходимости следить за уровнем общей нагрузки, но он понимает, что это правильное решение для достижения его цели подойти в здоровом виде к плей-офф.
«Это будет тяжело.
Ребята из нашего штаба знают, что им надо будет ударить меня, дать мне пощечину, отобрать у меня личные вещи, чтобы не пустить на площадку, и им придется это делать (улыбается). Я могу злиться, могу ругаться, но мы работаем вместе уже много лет. Смотрю на общую картину, понимаю, что я всегда слушал их, но теперь мне придется делать это еще чаще», – заявил лидер «76-х», которому в марте исполнилось 30 лет.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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