  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джоэл Эмбиид: «Это будет непросто, но я собираюсь прислушиваться к советам снижать нагрузку по ходу сезона»
5

Джоэл Эмбиид: «Это будет непросто, но я собираюсь прислушиваться к советам снижать нагрузку по ходу сезона»

Джоэл Эмбиид собирается распределить силы на весь сезон.

Центровой «Сиксерс» отметил, что ему вряд ли понравятся напоминания медицинского персонала о необходимости следить за уровнем общей нагрузки, но он понимает, что это правильное решение для достижения его цели подойти в здоровом виде к плей-офф.

«Это будет тяжело.

Ребята из нашего штаба знают, что им надо будет ударить меня, дать мне пощечину, отобрать у меня личные вещи, чтобы не пустить на площадку, и им придется это делать (улыбается). Я могу злиться, могу ругаться, но мы работаем вместе уже много лет. Смотрю на общую картину, понимаю, что я всегда слушал их, но теперь мне придется делать это еще чаще», – заявил лидер «76-х», которому в марте исполнилось 30 лет.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoФиладельфия
logoНБА
logoДжоэл Эмбиид
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Делал много упражнений, но еще не играл». Джоэл Эмбиид не участвует в тренировочных играх
1вчера, 18:44
Тайриз Макси: «Тобайас Харрис очень многое сделал для меня. Стараюсь повторить это с Джаредом Маккейном»
3вчера, 11:06
Джоэл Эмбиид о Дикембе Мутомбо: «Помимо того, чего он добился на площадке, он был еще лучше за ее пределами»
31 октября, 16:02
Пол Джордж: «Впервые в карьере буду играть вместе с элитным разыгрывающим и элитным «большим» одновременно»
171 октября, 07:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дрэймонд Грин о чемпионских перспективах «Голден Стэйт»: «Мы можем сделать это снова»
34 минуты назад
«Лейкерс» намерены задействовать Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в первых предсезонных матчах
3сегодня, 05:10
Брэдли Бил: «Атмосфера в «Финиксе» на световые годы лучше той, что была в прошлом сезоне»
3сегодня, 04:53
Брайан Уиндхорст: «Многие управленцы считают, что «Миннесота» выиграла в обмене Таунса»
3сегодня, 04:33
Рэджон Рондо хочет начать тренерскую карьеру. Он проведет сезон-24/25 с «Бакс»
8сегодня, 04:17
Евролига. «Панатинаикос» в гостях обыграл «Альбу», «Жальгирис» дома нанес поражение «Барселоне» и другие результаты
25вчера, 21:34
Трей Мерфи выбыл на три недели из-за растяжения задней поверхности бедра
2вчера, 21:04
«Хочу быть там, где чувствую себя нужным». Джулиус Рэндл готов продлить контракт с «Миннесотой» на длительный срок
4вчера, 20:24
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» обыграло «Самару», курское «Динамо» победило одноклубниц из Новосибирска и другие результаты
1вчера, 19:51
Кейтлин Кларк – лучший новичок сезона женской НБА 2024 года
5вчера, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Лишь один из легионеров тель-авивского «Маккаби» отправился в Израиль после игры Евролиги, остальные решили остаться в Белграде
15 минут назад
Саша Обрадович о травмах Калатеса и Коркмаза: «Монако» нужно вернуться на рынок и найти кого-то»
124 минуты назад
Кевин Дюрэнт о цели «Санз» в тренировочном лагере: «Работаем с акцентом на сокращение потерь»
1сегодня, 06:08
Карл-Энтони Таунс об игре за Тибодо в «Миннесоте»: «Это дает нам небольшую фору»
сегодня, 05:30
Джеймс Харден: «Я в лучшей форме за последние семь лет»
9вчера, 21:31
Карл-Энтони Таунс: «Первым делом подошел к Джейлену Брансону и представился»
7вчера, 20:58
Руи Хатимура: «Джей Джей Редик совсем недавно играл в лиге. Нам легко его понять»
вчера, 20:38
Евгений Пашутин о поражении от «Зенита»: «Молодые ребята не выдержали давления опытных игроков соперника»
вчера, 19:59
Хавьер Паскуаль о победе над «Пармой»: «Шаг за шагом, начиная со второй четверти, изменили ход встречи»
вчера, 19:55
Андре Драммонд: «Я лучший подбирающий в истории баскетбола»
13вчера, 18:31