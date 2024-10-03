«Делал много упражнений, но еще не играл». Джоэл Эмбиид не участвует в тренировочных играх
Джоэл Эмбиид сообщил, что пока не принимал участия ни в одной тренировочной игре.
«Я еще не играл. Я делал много упражнений, но еще не играл, но ребята выглядели хорошо.
Наверное, лучшим игроком на тренировке был Джаред Маккейн, он довольно хорош, но думаю, что все пытаются быть на одной волне. Многому еще нужно научиться. У нас совершенно новая команда.
Думаю, что мне не стоит торопиться, нужно медленно входить в игру. Думаю, что это самое главное. Медленно наращивать темпы, а там посмотрим.
Даже возвращаясь к тому моменту, когда мы подписали продление контракта, мне дали понять, что меня поддерживают, понимают и знают. Я уже многого добился. Многого, не хватает только одного, и они знают, что это все, что меня волнует», – сказал центровой «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sixers Wire
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