Джоэл Эмбиид о Дикембе Мутомбо: «Помимо того, чего он добился на площадке, он был еще лучше за ее пределами»

Джоэл Эмбиид заявил, что Дикембе Мутомбо был для него образцом для подражания.

«Печальный день, особенно для нас, африканцев, и, по сути, для всего мира, потому что помимо того, чего он добился на баскетбольной площадке, я думаю, что он был еще лучше за ее пределами.

Он был одним из тех, на кого я равнялся, поскольку они оказывали влияние не только на площадке, но и за ее пределами. Он сделал много хорошего для многих людей. Он был для меня образцом для подражания», – признался центровой «Филадельфии».