Тайриз Макси: «Тобайас Харрис очень многое сделал для меня. Стараюсь повторить это с Джаредом Маккейном»

Тайриз Макси рассказал о роли ментора.

Разыгрывающий «Сиксерс» вошел в новый сезон в роли лидера команды.

«Кроме Джоэла Эмбиида, я здесь дольше всех. Теперь веду за собой своим примером. Рано встаю и начинаю работать. Очень люблю побеждать. Знаю, как все вокруг работает, пытаюсь помочь нам доминировать.

Нужно, чтобы кто-то взял на себя лидерскую роль. Я стараюсь сделать это.

Недавно разговаривал с Тобайасом Харрисом . Он очень многое сделал для меня. Вкладывался в меня каждый день с самого драфта и сказал продолжать работать в этом направлении, поддерживать традицию. Так что пытаюсь сделать то же самое для Джареда Маккейна. Он отличный пацан», – заявил Макси .

20-летний форвард Дьюка был выбран «Филадельфией» под 16-м номером на драфте-2024.

32-летний форвард Тобайас Харрис закончил выступление за «Сиксерс» в связи с окончанием контракта.