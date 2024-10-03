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  • Тайриз Макси: «Тобайас Харрис очень многое сделал для меня. Стараюсь повторить это с Джаредом Маккейном»
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Тайриз Макси: «Тобайас Харрис очень многое сделал для меня. Стараюсь повторить это с Джаредом Маккейном»

Тайриз Макси рассказал о роли ментора.

Разыгрывающий «Сиксерс» вошел в новый сезон в роли лидера команды.

«Кроме Джоэла Эмбиида, я здесь дольше всех. Теперь веду за собой своим примером. Рано встаю и начинаю работать. Очень люблю побеждать. Знаю, как все вокруг работает, пытаюсь помочь нам доминировать.

Нужно, чтобы кто-то взял на себя лидерскую роль. Я стараюсь сделать это.

Недавно разговаривал с Тобайасом Харрисом. Он очень многое сделал для меня. Вкладывался в меня каждый день с самого драфта и сказал продолжать работать в этом направлении, поддерживать традицию. Так что пытаюсь сделать то же самое для Джареда Маккейна. Он отличный пацан», – заявил Макси.

20-летний форвард Дьюка был выбран «Филадельфией» под 16-м номером на драфте-2024.

32-летний форвард Тобайас Харрис закончил выступление за «Сиксерс» в связи с окончанием контракта.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
logoФиладельфия
logoНБА
logoТобайас Харрис
logoДжоэл Эмбиид
logoТайриз Макси
logoДжаред Маккейн
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