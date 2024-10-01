Пол Джордж: «Впервые в карьере буду играть вместе с элитным разыгрывающим и элитным «большим» одновременно»
Пол Джордж заявил, что у него большие ожидания от игры за «Сиксерс».
Звездный форвард стал игроком «Филадельфии» в межсезонье-2024. Он объединится с Джоэлом Эмбиидом и Тайризом Макси.
«Кажется, это первый раз, когда я буду играть вместе с элитным разыгрывающим и элитным «большим» одновременно. Будем подстраиваться друг под друга. Важно, что никому не придется нести эту ношу в одиночку. Мы можем разделить ответственность. Но я уже вижу, как мы взаимодействуем.
Мне нравится делиться мячом, также мне нравится быть агрессивным и набирать очки самому. Мне кажется, в нашей троице все смотрят на игру одинаково», – заявил Джордж.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Филадельфии»
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