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  • Пол Джордж: «Впервые в карьере буду играть вместе с элитным разыгрывающим и элитным «большим» одновременно»
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Пол Джордж: «Впервые в карьере буду играть вместе с элитным разыгрывающим и элитным «большим» одновременно»

Пол Джордж заявил, что у него большие ожидания от игры за «Сиксерс».

Звездный форвард стал игроком «Филадельфии» в межсезонье-2024. Он объединится с Джоэлом Эмбиидом и Тайризом Макси.

«Кажется, это первый раз, когда я буду играть вместе с элитным разыгрывающим и элитным «большим» одновременно. Будем подстраиваться друг под друга. Важно, что никому не придется нести эту ношу в одиночку. Мы можем разделить ответственность. Но я уже вижу, как мы взаимодействуем.

Мне нравится делиться мячом, также мне нравится быть агрессивным и набирать очки самому. Мне кажется, в нашей троице все смотрят на игру одинаково», – заявил Джордж.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Филадельфии»
logoФиладельфия
logoНБА
logoПол Джордж
logoДжоэл Эмбиид
logoТайриз Макси
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