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Кейтлин Кларк – лучший новичок сезона женской НБА 2024 года

Кейтлин Кларк получила награду «Лучший новичок сезона».

Защитник «Индианы» получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов. Форвард «Чикаго» Энджел Риз получила один голос.

Кларк выходила в стартовом составе во всех 40 матчах «Индианы» в регулярном чемпионате, набирая в среднем 19,2 очка, 8,4 передачи, 5,7 подбора и 1,33 перехвата за 35,4 минуты на паркете. Кларк лидировала среди новичков во всех категориях, за исключением подборов (третье место).

В прошедшем регулярном чемпионате Кларк обновила рекорд женской НБА по количеству передач за сезон (337), а также установила новый рекорд лиги по количеству очков, набранных новичком (19,2 в среднем за матч).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт женской НБА
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