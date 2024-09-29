«2-е место». Грант Уильямс не согласился с тем, что Кейтлин Кларк – лучший новичок в истории WNBA

Грант Уильямс не считает Кейтлин Кларк лучшим новичком в истории WNBA.

Форвард «Шарлотт » Грант Уильямс поспорил с DraftKings, которая назвала Кейтлин Кларк лучшим новичком в истории женской НБА .

«2-е место*. Обожаю ее игру, она станет MVP, когда Эйжа решит завершить карьеру, но легенда Теннесси Кэндис Паркер получила награды «Лучший новичок года» и MVP в одном сезоне», – написал Уильямс.