«2-е место». Грант Уильямс не согласился с тем, что Кейтлин Кларк – лучший новичок в истории WNBA
Грант Уильямс не считает Кейтлин Кларк лучшим новичком в истории WNBA.
Форвард «Шарлотт» Грант Уильямс поспорил с DraftKings, которая назвала Кейтлин Кларк лучшим новичком в истории женской НБА.
«2-е место*. Обожаю ее игру, она станет MVP, когда Эйжа решит завершить карьеру, но легенда Теннесси Кэндис Паркер получила награды «Лучший новичок года» и MVP в одном сезоне», – написал Уильямс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гранта Уильямса в соцсети X
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